أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
ونشرت الفنانة، صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.
وكتبت عبيد، في تعليقها على الصورة: "شكرا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا".
وكانت عبيد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلادها الـ 76.
وكان آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020، عبر قناة mbc مصر الفضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات وتشكر حاكم دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.