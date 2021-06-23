الفنانة نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات وتشكر حاكم دبي

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت الفنانة، صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت عبيد، في تعليقها على الصورة: "شكرا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا".

وكانت عبيد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلادها الـ 76.

وكان آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020، عبر قناة mbc مصر الفضائية.