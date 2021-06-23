بلقيس تكشف كواليس كليب أغنية "انتهى" وتحتفل بتصدرها التريند.. بالفيديو

بلقيس فتحي احتفلت بتصدر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "انتهى" لتريند يوتيوب ومنصات الإستماع عربياً وعالمياً، ووجهت رسالة إلى الجمهور بعد نجاح الأغنية وكشفت كواليس تصوير كليب الأغنية.

بلقيس عن أغنية "انتهى": "الأغنية تمسني شخصياً"

وكشفت الفنانة بلقيس كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "انتهى"، التي طرحتها مؤخراً على يوتيوب، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إن فكرة الأغنية كصورة وصوت تعتقد إنها مختلفة تماماً عن النمطية السائد في منطقة الخليج في الأغنيات، وعلقت على الجدل حول كلمات الأغنية وقالت إن الأغنية تمس حياتها الشخصية، وأن أي شخص لا يقدر المرأة في أي ظروف لا بد أن ينتهي من حياتها.

بلقيس تكشف كواليس تصوير كليب "انتهى"

وأضافت بلقيس في تصريحاتها إنها تريد أن توصل هذه الرسالة إلى النساء من خلال أغنيتها، وأنها ترى صديقاتها والنساء حولها يشعرن بمعاناة وهي دورها أن تنقل هذه المعاناة في فنها، وتزيد من قوة النساء وتبرز قيمتها وأهميتها، وأشارت بلقيس إلى أنها لا تحب المرأة الضعيفة وإنها قوية لأنها تغني مثل هذه الكلمات والمعاني، وأختتمت تصريحاتها قائلة إن جميع النساء قويات ولكنهن في حاجة إلى الرعاية والتوجيه فقط.

بلقيس تحتفل بتصدر أغنية "انتهى" للتريند

واحتفلت الفنانة بلقيس أيضاً بتصدر فيديو كليب أغنية "انتهى" لتريند يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحه، حيث حقق الكليب ما يقارب 2 مليون ونصف مشاهدة في يومين فقط من طرحه، ووجهت بلقيس رسالة إلى الجمهور وفريق عمل الأغنية بعد هذا النجاح، وقالت في تغريدة لها:" بلقيس انتهى اكثر من مليوني مشاهدة وترند عربي وعالمي.. ممتنة لله أولا ثم لكم جميعا وفريق العمل المبدع كاملا الذي يقف خلف هذا التجديد والابداع".

وتعتبر أغنية "انتهى" دوت الخليج العمل الرابع من ألبوم بلقيس 2021 "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، وطرحت اليوم الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى"، وشوقت بلقيس الجمهور لبقية أغاني الألبوم في الفترة المقبلة.