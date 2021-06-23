وفاء عامر تحتفل بتخرج ابنها الأكبر والنجوم يهنئونها.. بالفيديو

وفاء عامر احتفلت اليوم بتخرج ابنها الأكبر "عمر"، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام للحظة احتفال ابنها مع زملائه بتخرجهما، ووجهت إليه رسالة تهنئة وعبرت عن سعادتها البالغة بهذه اللحظة.

وفاء عامر تحتفل بتخرج ابنها "عمر"

ونشرت الفنانة وفاء عامر فيديو على حسابها الرسمي بانستقرام، وثقت به لحظة احتفال ابنها الأكبر "عمر" بتخرجه، وشاركت وفاء عامر ابنها في احتفالها بحضورها حفل التخرج، وظهرت وهي تنادي على ابنها وهو على المنصة أثناء احتفاله، وعلقت وفاء عامر على الفيديو قائلة:" الحمد لله حمدا كبيراً مباركاً فيه تخرج عمر محمد فوزي"، وشاركت شقيقتها آيتن عامر في الاحتفال أيضاً ونشرت صورة لشقيقتها وابنها من حفل التخرج ووجهت له التنهئة على حسابها بانستقرام.

النجوم يهنئون وفاء عامر بتخرج ابنها الأكبر

وشارك عدد من النجوم في احتفال وفاء عامر بتخرج ابنها عمر، من خلال تقديم التهنئة لهما على انستقرام، ومنهم الفنانة ريم البارودي التي نشرت صورة ابن وفاء عامر من حفل التخرج ووجهت له رسالة تهنئة وقالت:" الف مبروك ياحبيبتي ربنا يفرح قلبك ودائما تفرحي بي وتشوفي احسن الخلق"، وكذلك الفنانة رانيا يوسف التي علقت لوفاء عامر قائلة:"مبروك يا حبيبتي"، وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة:" مبروك حبيبتي ربنا يفرحك بيه دايما يارب"، وتلقت وفاء عامر التهاني من جمهورها أيضاً على تخرج ابنها الأكبر.

حفلات تخرج أبناء النجوم

وشهدت الفترة الماضية احتفال عدد من النجوم بتخرج أبنائهم من المدرسة والجامعة، وعلى رأسهم الفنانة ياسمين عبد العزيز التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من حفل تخرج ابنتها من المدرسة، النجمة المصرية عبرت عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي أقيم بجوار الأهرامات، وقالت في رسالة تهنئتها إلى ابنتها: "بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب"، كما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة وهي تحتضن ابنتها.

وكذلك احتفلت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي بتخرج ابنتها، ووجهت في هذه المناسبة رسالة إلى والدتها الراحلة وقالت: "كنتي معنا في كل لحظة.. الغياب مش بالجسد الغياب بالروح وانتي روحك وسيرتك الجميلة عمرها ما هتغيب عنا ابدا إن شاء الله فأنت فعلا مش سيبانا لحظه الله يرحمك يا مامي".