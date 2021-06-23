شاهد.. كارول سماحة تخطف قلوب متابعيها

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة صيفية مبهجة، مما آثار إعجاب متابعيها. و علقت كارول سماحة قائلة :" يوم جديد نشاط امل تفاؤل "

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