كاظم الساهر ينتهى من تسجيل أغنية ”ياوفية”

يتعاون المطرب الكبير كاظم الساهر في أغنية جديدة مع الموسيقار يحيى الموجى بعنوان "ياوفية"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل العديد من المفاجآت، ويقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة

وظهر مؤخرا النجم الكبير كاظم الساهر فى إطلالة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تداول عشاق المطرب صورة جديدة له عبر منصة إنستجرام، برفقه فتاتين، حيث أكد جمهوره أن الصورة لأحفاده "آية وسنا"، وسرعان ما جذبت الصورة المتداولة الكثير من الأنظار خلال وقت قصير من تداولها.

وكان حساب موقع الإمارات طرح أغنية "مسبار الأمل" لكاظم الساهر، قبل أيام قليلة من وصول المسبار الإماراتى أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر.

أغنية "مسبار الأمل"، غناء وألحان كاظم الساهر، كلمات الشاعر الكبير كاظم السعدى، توزيع الموسيقار اللبنانى ميشيل فاضل، وتقول كلماتها: "يا أيها الناس الكرام.. منى لكم أحلى الكلام، بالعلم تزدان الشعوب.. ويزدهى فينا السلام.. بالعلم والصبر الجميل.. لا شيء يبدو مستحيل.. مسبارنا هذا الدليل.. بالحلم نمضى للأمام، لا نرضى إلاّ الأول.. والأفضلَ والأجملَ.. يا شعبُ اسمُك فى العُلا.. للعلمِ كلنا قيام".

من جانبه، أعرب كاظم الساهر عن سعادته، قائلا فى تصريحات صحفية بعد طرح الأغنية: "أشعر بفخر كبير، حين أرى الإمارات تحقق لذاتها ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز، فهذا الحدث عربى يمس قلوبنا، ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهى قادرة دوماً على تبوؤ المكانة التى تستحقها".

وأضاف الساهر: "عززت قيادة دولة الإمارات، دائماً هذه الروح العربية فى كل مبادراتها، لتقول لنا إننا كنا وسنبقى من أهل القدرة والإنجازات، ومن أبرزها طبعاً رحلة مسبار الأمل إلى المريخ.. الأمل العربى، بعد سنوات من العمل والجد وتذليل الصعاب".