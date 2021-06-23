محمد رمضان يلتقي صدفة نبيلة عبيد في دبي

نشر الفنان محمد رمضان ، صور جديدة له مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر محمد رمضان، مع نبيلة عبيد وعلق قائلا : أجمل صدفة مع نجمتي المفضله نبيلة عبيد في دبي".