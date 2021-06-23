اليوم.. افتتاح فيلم ”درب السما” لـ أيمن زيدان بسوريا

يتعاون الفنان السوري الكبير أيمن زيدان مع المخرج جود سعيد مجددا في تجربة سينمائية جديدة، وهي فيلم "درب السما" الذى تقررعرضه اليوم الأربعاء، السادسة والنصف في سينما كندى اللاذقية بسوريا كعرض تجاري بعد مشاركته في عدة مهرجانات سينمائية.

الفيلم شارك من قبل في عدة مهرجانات وفاز بـ3 جوائز ضمن الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى، إذ حصد جائزة أفضل سيناريو في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل "أيمن زيدان" فى مسابقة نور الشريف للأفلام الروائية العربية الطويلة.

الفيلم يحكي قصة أمجد الشاب الريفى المهمش ضمن محيطه بعد زواجه من راما، يصاب بقذيفة هاون ويفقد بصره على أثرها لعدم قدرته على تلقي العلاج اللازم بسبب الحصار الذى تشهده المنطقة، ليجد الملاذ الآمن الوحيد هو زوجته ، ولاحقًا يتخذ هذا الشاب قرار الهجرة بطريقة غير شرعية مع زوجته لتلقي العلاج.

الفيلم تأليف جود سعيد ورامي كوسا، ويشارك في بطولته حسن دوبا وصفاء سلطان ومحمد الأحمد ورسل الحسين ونور علي وحسين عباس وجرجس جبارة ونورا يوسف وربي الحلبي وجابر جوخدار وهو من انتاج المؤسسة العامة للسينما بدمشق.