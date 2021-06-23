هانى شنودة يرفض التقليل من مطربى المهرجانات

دافع الموسيقار الكبير هانى شنودة عن مطربي المهرجانات والهجوم عليهم خلال الفترة الأخيرة، وكتب عبر حسابة على تويتر:" أرفض التقليل من مطربى المهرجانات والهجوم عليهم، فالموسيقى لغة عالمية وهؤلاء المطربين لم يخترعوا موسيقى جديدة لكى نهاجمها أو نقلل منها".

وتابع شنودة عبر تغريده نشرها على حسابه على تويتر:" بالطبع أنا أرفض الكلمات غير اللائقة التي يقدمونها في أغنياتهم لأن تلك الأغنيات هي رمز للفن المصري وأنا أرفض أن يقدم الفن المصري بهذا الشكل الرديء".

وفى سياق آخر، كان قد كشف الموسيقار هانى شنودة، قصة سرقة إحدى أغانى الفنانه نجاة الصغيرة والتى لم ترى النور حتى الآن من ألحأنه، مضيفا: "الأغنية من كلمات سيد حجاب واسمها "عطشان انا يا حنينه" وتم سرقتها من سيارة الفنانة بعدما غنتها فى أحد الأستوديوهات وأرادت سماعها فى المنزل فاصطحبت الشريط الذى يحمل الأغنية، وتركتها سهوا فى السيارة فتمت سرقة الشريط".

وتابع: "الفنانة نجاة غنتها بمنتهى الروعة ولكن لم يعجبها أدائها، وبعدما أخذت الشريط إلى المنزل سرق من السيارة، واكتشفنا أن إحدى الشركات المصرية طرحت الأغنية فحزنت نجاة كثيرا، وشكت أننى من سربت الأغنية، وأكدت لها عدم فعلى لذلك مطلقا".

وأضاف هانى شنودة: "تحرك المحامى الخاص بنا، بعد نزول الأغنية واكتشف أن الشركة اشترت الأغنية من تركيا، فسافر المحامى إلى تركيا لمعرفة الحقيقة، فاكتشف أن تركيا اشترتها من كازاخستان، وبالتحرى عن الأمر، اكتشفنا أن كازاخستان اشترتها من أوزبكستان وهكذا".