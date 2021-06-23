وأضافت أيتن عامر: " يارب افضل دائما عند حسن ظنكم وعشان انا فعلا يستفد من رايكوا وبستني نصايحكو ليا ورايكم في أي حاجه بقدامها".
كما نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو قصير لها، في مرحلة الطفولة، عبر إنستجرام للاحتفال بعيد الأب الذي يتزامن اليوم 21 يونيو.
وكتبت أيتن عامر تعليقا على الفيديو : وحشتنى الله يرحمك ويغفر لك يا بابا.
وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعي أيتن عامر على مقطع الفيديو وقاموا بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة ومن بينهم عدد من نجوم الفن، حيث تفاعلت الفنانة ولاء الشريف والتي علقت قائلة: ربنا يرحمه ويغفرله اللهم امين، كذلك الفنان شيكو والذي علّق برمز القلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيتن عامر تحتفل بوصول عدد متابعيها الي ١١ مليون على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.