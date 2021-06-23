أيتن عامر تحتفل بوصول عدد متابعيها الي ١١ مليون على إنستجرام

وأضافت أيتن عامر: " يارب افضل دائما عند حسن ظنكم وعشان انا فعلا يستفد من رايكوا وبستني نصايحكو ليا ورايكم في أي حاجه بقدامها".

كما نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو قصير لها، في مرحلة الطفولة، عبر إنستجرام للاحتفال بعيد الأب الذي يتزامن اليوم 21 يونيو.

وكتبت أيتن عامر تعليقا على الفيديو : وحشتنى الله يرحمك ويغفر لك يا بابا.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعي أيتن عامر على مقطع الفيديو وقاموا بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة ومن بينهم عدد من نجوم الفن، حيث تفاعلت الفنانة ولاء الشريف والتي علقت قائلة: ربنا يرحمه ويغفرله اللهم امين، كذلك الفنان شيكو والذي علّق برمز القلب.