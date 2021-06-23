خاص: موعد الانتهاء من تصوير الفيلم السعودي "شهادة شكر"

اقترب صناع الفيلم السعودي "شهادة شكر" على الانتهاء من تصويره خلال الأيام القادمة وذلك بعد أسابيع قليلة من بداية التصوير، حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم الجديد خلال عام 2021.

موعد الانتهاء من تصوير فيلم "شهادة شكر"

حيدر سمير مخرج فيلم "شهادة شكر" كشف لـ"دوت الخليج" موعد الانتهاء من تصوير العمل الجديد، والذي بدأ تصويره في اوائل شهر يونيو الجاري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد حيدر سمير أن فريق عمل الفيلم استمر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية في تصويره من أجل الانتهاء منه في أسرع وقت، حيث أنه من المقرر الانتهاء بشكل كامل منه خلال هذا الشهر فقال حيدر سمير: " أيام قليلة تفصلنا على الانتهاء من تصوير فيلم (شهادة شكر) الذي بدأنا تصويره في 3 يونيو الجاري، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من كامل العمل في هذا الشهر".

موعد عرض فيلم "شهادة شكر"

حيدر سمير تحدث كذلك عن موعد عرض فيلم "شهادة شكر"، خصوصا انه قد واجه ظروف صعبة فيما يخص فيلم "بلال السادس" الذي تم تصويره في العام الماضي لكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيل عرضه حتى شهر مارس الماضي، حيث أوضح المخرج السعودي أن الفيلم الجديد من المقرر أن يعرض خلال الأشهر القادمة ولن يؤجل للعام القادم، كما أوضح إمكانية تغير اسم الفيلم أيضا خصوصا أن "شهادة شكر" هو اسم مبدئي للعمل وليس نهائي فقال حيدر سمير: "اسم (شهادة شكر) اسم مبدئي وحتى الآن لم نحسم الاسم النهائي للفيلم، الذي نسعى لعرضه خلال هذا العام وتحديدا في الأشهر القادمة ولن يتم تأجيله للعام القادم".

ويشارك في بطولة فيلم "شهادة شكر" مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما السعودية من بينهم فيصل العمري، والعنود سعود، ونجلاء عبدالله، عادل العتيبي، وأغادير السعيد، لبنى عبدالعزيز، مريم عبدالعزيز، مهدي الناصر، وجراح الدوسري، وإخراج وتأليف حيدر سمير.

"بلال السادس" آخر أعمال المخرج حيدر سمير

"بلال السادس" يعتبر من آخر الأعمال التي قام بإخرجها حيدر سمير حيث تم تصوير الفيلم في عام 2020، وقد تم الانتهاء منه بشكل كامل في شهر سبتمبر الماضي وصور العمل في أكثر من منطقة في المملكة العربية السعودية ، وكان من المقرر أن يعرض في بداية العام الجاري لكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيله أكثر من مرة حتى تم عرضه في شهر مارس الماضي.

يشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" مجموعة كبيرة من النجوم من السعودية والخليج العربي من بينهم الفنان سمير الناصر، وراشد الورثان، وسعيد صالح، ومحمد الهاشم، وشعيفان محمد، وفيصل العمري، وإلهام علي، ونوره عصر، وزارا البلوشي، ومهدي الناصر، والعمل من اخراج حيدر سمير الناصر.