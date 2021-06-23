صورة عادل إمام بلحية بيضاء ونظارة طبية تحيّر الجمهور.. فما حقيقتها؟

صورة عادل إمام بلحية بيضاء ونظارة طبية مع نجله محمد امام غزت حسابات السوشيال ميديا في الساعات الماضية حيث بدا النجم الكوميدي بإطلالة مختلفة تماما عما اعتاده الجمهور، فأثارت الصورة حيرت المتابعين خاصة وأن نجمهم لم يعتد أن يطيل لحيته البيضاء او ينشر صوراً جديدة لها من دون مناسبة، فما حقيقة هذه الصورة المتداولة؟.

حقيقة صورة عادل إمام باللحية البيضاء

انتشرت على حسابات السوشيال ميديا صورة متداولة في الساعات الأخيرة للنجم عادل امام ظهر فيها بصحبة ابنه الفنان محمد إمام، وبدا بلحية طويلة بيضاء مع النظارات الطبية حيث لم يعتد الجمهور على رؤيته بهذا الشكل على الإطلاق، وانقسم الجمهور بين رأى بأن صورة نجمهم قد تكون حديثة و مسربة بينما البعض الآخر شكك في مصداقيتها فبحثوا في أرشيف النجم بصورة على حسابه على انستغرام ليتبين بأن اللقطة المتداولة قد تم تعديلها بإستخدام الفوتوشوب.

وبالتالي، فإن صورة عادل امام بمظهر اللحية تم التلاعب بها عبر الفوتوشوب حديثاً في حين أن الصورة الأصلية تعود الى فترة زفاف محمد امام وحضور والده حفل زفافه حيث بدا فيها الزعيم بدون لحية او نظارة.

ورغم أن الصورة المتداولة مفبركة بالتعديلات، لكن الجمهور عبر عن سعادته بها بكونهم يتوقون دائما لرؤية صور النجم عادل امام الذي نادرا ما ينشر صورا جديدة له، كما عبر آخرون عن بهجتهم لرؤية نجمهم بـ نيو لوك مختلف وغير معتاد.

آخر الأعمال الفنية لعادل امام

عادل امام الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 81 في شهر مايو وسط بهجة زملائه الفنانين الذين احتفلوا بهذه المناسبة من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا، غاب هذا العام عن المنافسة في دراما رمضان 2021 لأول مرة بعد سنوات من حرصه على التواجد في هذه المنافسة.

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الزعيم عادل إمام مسلسل "فالنتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

صور عادل امام من على حسابه عبر انستغرام.