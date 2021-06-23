الإعلامية رابعة الزيات تفجع بوفاة والدتها :"يا عمري راح معك عمري"

رابعة الزيات فجعت بوفاة والدتها صباح اليوم حيث نعتها على حسابها عبر انستغرام بكلمات مؤثرة، ونشرت صورتين لها برفقتها ، بينما سارع عدد من النجوم والمشاهير الى تقديم التعازي لها ومساندتها وبينهم أمل عرفة وزينة مكي ومحمود نصر وغيرهم.

وفاة والدة رابعة الزيات

الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات أعلنت عن وفاة والدتها صباح اليوم وودعتها بكلمات مبكية عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت لها :" يا عمري راح معك عمري يا ماما" وأرفقت منشورها بصورتين لها برفقة والدتها الراحلة.

وتفاعل عدد من المشاهير مع تدوينة رابعة الزيات، فقدموا لها التعازي بوالدتها متمنين للفقيدة الرحمة والغفران، ولرابعة الصبر مع عائلتها على محنتها، وبينهم كل من الفنانين محمود نصر وأمل عرفة وزينة مكي ومايا نعمة وغيرهم.

رابعة الزيات تحتفل بعيد الأب

من ناحية أخرى، احتفلت رابعة الزيات قبل يومين بمناسبة عيد الأب بشكل مختلف عن الأعوام السابقة بعدما انتصر زوجها والأب لطفليها الإعلامي زاهي وهبي، على فيروس كورونا، وذلك عقب دخوله العناية الفائقة في الفترة الأخيرة، فنشرت رابعة صورة عائلية وعلقت قائلة :"هالسنة عيد الأب غير كل السنين ، لأنك رجعتلنا بخير وسلامة يا روح البيت، بعودتك رجعتلنا الروح ، خليك بخير وخليك بالبيت ،لانك بيت القصيد وقصيدة البيت ، أنا ودالي وكنز منحبك كتير وكل عيد وانت معنا".

أحدث برامج رابعة الزيات

رابعة الزيات لديها برنامج حاليا بعنوان "شو القصة" على قناة لانا السورية حيث تستضيف احد المشاهير وتحاوره حول قصة مؤثرة في حياته، ويلاقي برنامجها ناجحاً ملفتا.

جميع صور رابعة الزيات من حسابها الرسمي على انستغرام.