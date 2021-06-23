صور محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد في أحدث ظهور بدبي:"أحترم التاريخ"

محمد رمضان الفنان المصري حرص على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة له خلال تواجده في دبي، وظهر في الصور مع الفنانة المصرية الشهيرة نبيلة عبيد.

محمد رمضان يلتقي صدفة بنبيلة عبيد

محمد رمضان التقى بالنجمة نبيلة عبيد صدفة خلال تواجد كل منهما في الإمارات، اليوم الأربعاء، وعبر محمد رمضان عن سعادته بلقاء الفنانة الملقبة بنجمة مصر الأولى، وظهر في الصور التي نشرها وهي يقبل يدها.

وعلق محمد رمضان على الصور وقال: "أحترم وأقدر التاريخ لذلك يحترمني ويقدرني الحاضر.. مع نجمتي المفضلة"، ثم أعاد تعديل التدوينة وقال: "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة".

محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد في أحدث ظهور

ولاقت صور محمد رمضان ونبيلة عبيد تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بطريقة تعامل محمد رمضان مع النجمة الكبيرة، والتعبير عن مدى فخره بلقائها.

وتواجدت نبيلة عبيد في الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية، حيث احتفلت بالأمر ونشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام وعلقت: "شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الاقامة الذهبية في دولة الأمارات العربيه المتحده و شكر خاص لهيئة الثقافه و الفنون بدبي على دعمها الدائم و الكبير للفن و الثقافه و المبدعين في العالم العربي...

حفظ الله دولة الامارات العربيه حكومة و شعبا".

إشادات نبيلة عبيد بمحمد رمضان

وكانت نبيلة عبيد قد أشادت أكثر من مرة بالفنان محمد رمضان في لقاءات سابقة وأكدت أنها ورمضان يتواصلان مع بعضهما البعض كل فترة، وأنها دائمًا ما تكون سعيدة عندما تتواصل مع الفنان الشاب، لافتة إلى أنه من أكثر النجوم بساطة في الوسط، وتابعت في لقاء سابق ببرنامج "عرب وود": "هو بسيط جدًا جدًا وطبيعي جدًا جدًا وغير متكبر".

كما أشادت به أيضًا خلال تواجدها في مهرجان شرم الشيخ السينمائي قبل عدة أعوام، وأكدت أنه فنان موهوب ويعبر عن جيله والجمهور ينتظر أعماله باستمرار.

في سياق آخر كان محمد رمضان قد طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "ثابت" وأثار الجدل في الكليب بسبب استعانته بمودل اعتبرها البعض شبيهة للفنانة ياسمين صبري، وخطفت المودل الأنظار في الكليب بظهورها مع محمد رمضان، والذي نشر عدة صور له معها على انستجرام للترويج للكليب الجديد، والكليب من إخراج محمد سامي.



الصور مأخوذة من حساب محمد رمضان ونبيلة عبيد الرسمي على انستجرام