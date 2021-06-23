صور نجوم "مسرح مصر" في العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني وغياب حلا شيحة وماجد الكدواني

أقيم مساء أمس، الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني في أحد دور العرض بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم الذين حرصوا على تهنئة الفنان المصري بعرض فيلمه أخيرًا بعد سلسلة من التأجيلات.

النجوم في العرض الخاص لفيلم "مش أنا"

وشهد العرض الخاص لفيلم "مش أنا" حضور أسرة النجم تامر حسني وهم شقيقه حسام حسني وزوجته ووالدة تامر وحسام حسني إضافة إلى الفنان تامر فرج وزوجته والفنان علي ربيع وأوس أوس وحمدي الميرغني والمطرب سامو زين والمخرج أحمد صقر والإعلامية بسمة وهبة وغيرهم.

غياب أبطال "مش أنا" عن العرض الخاص للفيلم

فيما غاب عن العرض الخاص نجوم الفيلم الرئيسيين وهم ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر، وكان تامر حسني قد حرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور من زملائه وجمهوره. وكان تامر حسني قد كشف عن مفاجأة لجمهوره، بتحقيقه رقم قياسي قبل عرض فيلمه "مش أنا" في السعودية، وكشف أن الفيلم قد نفدت تذاكر عروضه الأولى قبل 4 أيام من انطلاق عرضه، في سابقة دوت الخليج الأولى من نوعها، وأكد أنه تم فتح صالات عرض إضافية للجمهور بسبب الإقبال الكبير على الفيلم

تامر حسني يحتفل بتحقيق رقم قياسي بأحدث

وعلق الفنان تامر حسني على عرض فيلمه في السعودية وعلى الإقبال الكبير من الجمهور على حجز تذاكر الفيلم قبل عرضه، وقال في رسالة له على حسابه بانستجرام: "من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا.. حقيقي محبتكم شرف كبير اوي اوي ليا، وكل الشكر للاستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربية للعالم، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا استاذ ناقرو ويارب الفيلم ينال اعجاب كل الجماهير الغالية في مصر وكل البلاد العربية يارب".

الجدير بالذكر أن فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور الأحداث حول شاب يعاني من مرض نفسي نادر مما يجعله يقع في العديد من الأزمات في محاولة لتشخيصه.