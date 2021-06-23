وفاة المخرج المصري أحمد المهدي صاحب أشهر الكليبات الغنائية والنجوم في صدمة

توفي المخرج المصري أحمد المهدي ظهر اليوم الأربعاء، دون الكشف حتى الآن عن سبب وفاته وما إذا كان قد مر بأزمة صحية مؤخرًا أم لا، ونعاه عدد من زملائه بالوسط الفني، ونقابة المهن السينمائية بمصر.

وفاة المخرج المصري أحمد المهدي

وأعلنت نقابة المهن السينمائية بمصر عبر صفحتها على فيسبوك، وفاة المخرج المصري، وكتبت: "نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج أحمد المهدي.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم".

وأضافت النقابة في نعيها: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج أحمد المهدي، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

النجوم ينعون المخرج أحمد المهدي

كما نعى الراحل الشاعر الغنائي والكاتب أيمن بهجت قمر الذي تعاون معه في العديد من الأعمال، فنشر صورة الراحل عبر تويتر وعلق قائلًا: "البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي .. الفاتحة".

المخرج كريم العدل حرص على تقديم التعازي في وفاة المخرج الراحل، فكتب عبر حسابه على فيسبوك: "لا حول ولا قوة الا بالله... انا لله وانا اليه راجعون.. استاذ احمد المهدي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك".

الكاتب والمنتج محمد العدل عبر عن صدمته بخبر رحيل المخرج أحمد المهدي، وكتب عبر فيسبوك: "خبر حزين فى هذا الصباح، البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون، رحل الصديق والاخ المبدع أحمد المهدي.. ربنا يصبر اهله واصحابه ويصبرنا".

معلومات عن المخرج الراحل أحمد المهدي

الجدير بالذكر أن من أهم أعمال المخرج الراحل دوت الخليج فوازير "مسلسليكو" للفنان محمد هنيدى عام 2013، وفيلم "بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك في بطولته عدد من أبرز النجوم ومنهم، هيفاء وهبي ووائل كفوري وكارول سماحة ومسلسل "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

وبدأ مشواره الفني عام 1997، كما أخرج عدد من الأغاني المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم أنغام، شيرين عبد الوهاب، وائل كفوري، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.

الصور من الحسابات الرسمية لأصدقاء المخرج الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومنهم كريم العدل وأيمن بهجت قمر