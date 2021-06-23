«ذهب منح المفقود» إصدار جديد لرقية البادي

دمشق -الوطن:

عن دار الفكر بدمشق صدرت حديثا قصة جديدة للقاصة رقية البادي تروي فيها مغامرة جديدة لـ(الإخوة المغامرون) حملت عنوانا شيقا (ذهب منح المفقود) حيث يخوض الإخوة المغامرون خالد وسالم وعائشة مغامرة جديدة، ومثيرة، للبحث عن ذهب مفقود في ولاية منح، يتحدون خلالها الألغاز التي تظهر أمامهم لتعيدهم إلى تراث أجدادهم الأوائل في ولاية منح، وذلك في جو من التشويق والمغامرة، والاتصال بين الماضي والحاضر؛ فهل يفلح الأخوة المغامرون في إيجاد الذهب؟

وهل الذهب الذي يبحثون عنه هو المعدن الأصفر النفيس؟

من القصة نقتبس: لامست أصابعه لوحة المفاتيح، وبدأ بالعمل على مشروع جديد، مشروع تحد مميز في عالم التقنية.. هكذا كان دائما يقول عن مشاريعه الغريبة. مضت دقائق وهو يطبع حروفا وأرقاما على الشاشة الوامضة.. فجأة خيل إليه أن لوحة المفاتيح تحاول أن تنسل من بين أصابِعه.. هكذا بدأت مغامرة سالم في نزوى … هيا نبدأ الحكاية قراءة ممتعة لكل الفتيان والفتيات.

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