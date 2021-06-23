«ماركس كان وايت» يهدي المخرج ماركو بيلوكيو سعفة شرف ذهبية

في الدورة 74 لمهرجان “كان” السينمائي

باريس – العمانية:

عرض الفيلم الوثائقي الجديد للمخرج الإيطالي ماركو بيلوكيو بعنوان (ماركس كان وايت) خلال الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان، ونال خلالها بيلوكيو سعفة شرف ذهبية عن مجمل مسيرته المهنية الممتدة خمسة عقود. وبحسب بيان من مهرجان كان سيكون ماركو بيلوكيو هذه السنة واحدًا من اسمين سينمائيين كبيرين سيمنحان سعفة الشرف الذهبية، مع الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر.

ويتناول بيلوكيو في فيلمه الوثائقي الذي أدرج ضمن قسم (كان بروميير) الجديد المخصص للمخرجين ذوي الخبرة، قضية انتحار شقيقه التوأم عندما كان في التاسعة والعشرين.

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