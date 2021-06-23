افتتاح المعرض الافتراضي لمقرر«استديو الفن» في جامعة السلطان قابوس

تضمن تسعة مشاريع فنية إبداعية

مسقط -الوطن:

تم مساء أمس الأربعاء في جامعة السلطان قابوس افتتاح المعرض الافتراضي الأول لمقرر (استديو الفن) للمشاريع البحثية الفنية لطلبة الماجستير بقسم التربية الفنية بكلية التربية وذلك تحت رعاية عامر بن سيف الهنائي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. تناول المعرض عبر التواصل المرئي تسعة مشاريع فنية إبداعية تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت والفن الجرافيكي والطباعة ثلاثية الابعاد بواقع أكثر من 12 عملاً لكل مشارك. وحول برنامج الماجستير بقسم التربية الفنية قال الدكتور بدر بن محمد المعمري: (إن برنامج ماجستير الفنون بقسم التربية الفنية يحتوي على مسارين أحدهما موجه للفنون التشكيلية والآخر لتدريس الفنون، وهو برنامج ذو تركيز عال على الجوانب التطبيقية في المجالات الفنية التخصصية الذي من خلاله يختتم كل طالب بحثه بمشروع فني واقعي عالي الجودة. وبالرغم من ظهور الاعمال الفنية للمشاريع تحت سقف واحد في قاعة المعارض بالجامعة، الا ان كل مشروع في حد ذاته يعد معرضاً شخصياً مستقلاً لكل طالب). مضيفا في الصدد ذاته بأنه ومن خلال المعرض الفني ظهرت أهداف البرنامج جلية لكل طالب، حيث إن الأعمال الفنية المعروضة تعتبر بمثابة ممارسة متعمقة في مجال التخصص الدقيق للطالب والذي لم يكن متوفرًا قبل تعرض الطالب للجرعات البحثية الكاملة من خلال المساقات التدريسية للبرنامج. وبهدف تأصيل الخبرات ونقلها للأجيال القادمة من الباحثين، قام قسم التربية الفنية وبالتعاون مع مركز تقنيات التعليم في الجامعة بإنتاج فيلم وثائقي عالي الاحترافية لمدة تعدت الخمسين دقيقة تم تسليط الضوء من خلاله على كل تجربة من التجارب الفنية التسع التي عرضت في المعرض. وتم عرض الفيلم الوثائقي، أثناء افتتاح المعرض وسيلعب دورا تثقيفيا وتعليميا وتوجيهيا للدفعة اللاحقة من الطلبة المقبلين على مرحلة المشاريع النهائية لطلبة الماجستير. كما سيسهم بشكل استثنائي أيضًا في رفع سقف طموح طلبة التربية الفنية من درجة البكالوريوس فيما يخص استقلاليتهم الفنية ودافعيتهم لعرض الأعمال الفنية ويأمل قسم التربية الفنية أن يسهم خريجو البرنامج في رفد الحركة التشكيلية العمانية بإسهامات تعكس المستوى العالي الذي توصلوا إليه، وكذلك تطوير تدريس الفنون في قطاعات التعليم المختلفة.