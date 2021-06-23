هاني رمزي يعلن عن موعد عودة أبو العربي من جديد

اعلن الفنان هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” عن موعد عودة مسرحيته الجديدة “ أبو العربي ” .

حيث علق هاني رمزي قائلاً : “ وحشتوني ، ابو العربي راجع يوم ١ يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر ”.

مسرحية أبو العربي من بطولة هاني رمزي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، ويشارك فى بطولتها داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي “ هاني رمزي ” الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossibleفماذا سيحدث؟.

وكان قد أكد الفنان هاني رمزي سعادته بردود الأفعال حول مسرحيته الجديدة “ أبو العربي ” ، والذى يعود من خلالها الى المسرح بعد غياب 18 عاماً .

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الاقبال على المسرحية من الأشياء التي اسعدته ، مؤكداً ان الجمهور أشتاق للمسرح " .

وعن اذا ما كان قرار عودته في هذا الوقت مغامرة يقول هاني رمزي :" بالتأكيد ، قرار الأغلاق في التاسعة مساءاً للمسارح ودور العرض السينمائية لم يكن في الحسبان ، ولكننا ملتزمون بقرارات الدولة التي تبذل كل ما فى وسعها للحد من انتشار فيروس كورونا، وسنقوم ببدء عرض المسرحية فى السادسة مساءاً، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وكان هاني رمزي انتهى من تصوير فيلمه الجديد قصة حياة الـ 200 جنية ، حيث أنه سعيد بالمشاركة ضمن أحداث فيلم “ قصة حياة الـ 200 جنية ” ، مؤكداً أن العمل جديد ومختلف من نوعه عن ما يقدم فى السينما المصرية .

وأضاف هاني رمزي ، أن يغير جلده فى هذا العمل ، حيث سيتخلى عن الكوميديا فى هذا العمل ، ويلعب دور يعتمد على التراجيديا ، متمنياً أن ينال الدور استحسان الجمهور .

واستكمل هاني رمزي : أن السيناريو الذى قام بكتابته المؤلف أحمد عبد الله جيد للغاية ، وبالإضافة إلى تميز أعمال المخرج محمد أمين .

وتابع هاني رمزي : سعيد ان الجمهور سيشاهدني بشكل جديد من خلال دور مختلف في فيلم قصة حياة الـ 200 جنيه، مؤكداً أنه انتهى من تصويره دوره ضمن أحداث الفيلم قبل حلول شهر رمضان الماضي.