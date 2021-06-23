أبو الزيك يكتب: إلا ( إذا )

بعد الطفرة الهائلة في الطرق والكباري المصرية وعلشان أحنا مش واخدين على الرفاهية دي و بالرغم من انتشار الرادارات على كل الطرق تقريبا وشغالة تصوير في الناس شمال ويمين ، إلا أن منظر الحوادث بقى تقريبا شبه يومي وبصورة مرعبة .

علشان كده أقترح على السادة المسئولين في هذا البلد استحداث قانون يتيح الكشف على القوى العقلية والإتزان النفسي لكل من يحمل أو سيحمل رخصة قيادة لأي نوع من الأنواع إللي بتحتاج رخصة قيادة وضيف عليهم كمان إللي مش محتاجة رخصة قيادة حتى لو كانت جزمة باتيناج .

طبعا هو اقتراح مجنون وممكن الكل يتهمني بالجنون ويسحبوا مني رخصة القيادة بتاعتي شخصيا ، لكن على الأقل هبقى ضامن إني هركب أتوبيس او تاكسي او قطار او حتى توكتوك مع واحد عنده إتزان عقلي ونفسي بقرار حكومي ، إلا ( إذا ) ، ويا خوفي من إلا ( إذا ) دي .. ربنا يستر طريقكم .