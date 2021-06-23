مسلسل المؤسس عثمان مدبلج الحلقة 64 قصة عشق || مسلسل قيامة عثمان...

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.
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كما فاز الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان بجائزة أفضل مسلسل في الحفل الذي أقيم الليلة الماضية، ويحكي المسلسل التلفزيوني التاريخي قصة عثمان مؤسس الدولة العثمانية.
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لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 64 مترجمة << أضغط هنا >>
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