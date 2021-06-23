قصة عشق عثمان الحلقة 64 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 64 مترجمة لاروزا...

موعد عرض قيامة عثمان ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة "إيه تي في" التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، وتستمر الحلقة لمدة ساعتين باللغة التركية.

هل سيتمكن عثمان بك من كسب الحرب مع الجيش البيزنطي كيف سيغير الجيش الذي جلبه القائد دوكاس الى منطقه الحافه التوازن ماذا ستكون استراتيجيه نيكولا الذي تقوى يده بوصول دوكاس ماذا ستكون نتيجه اللقاء بين عثمان بك والسلطان السلجوقي ما هي خطه الحاكم المنغولي الذي يريد الانتقام من عثمان بك كيف سيكون رد بالا خاتون على انجاب عثمان بك ومالهون هاتون لطفل.

مسلسل سيركز المسلسل على حياة عثمان بك ، ابن أرطغرل غازي ومؤسس الإمبراطورية العثمانية. يقدم موقع قصة عشق مسلسل المؤسس عثمان 2021 قصة عشق,اكوام,ايجي بست,تحميل,لودي نت,ماي سيما,قصة عشق,سيما كلوب,فشار,موفيز لاند,السينما للجميع,شاهد فور يو.

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