النجوم ينعون المخرج أحمد المهدي ورسائل مبكية من حسين الجسمي وهنيدي ولقاء الخميسي

المخرج المصري أحمد المهدي الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حرص عدد كبير من نجوم الفن على التعبير عن صدمتهم لرحيله، وذلك من خلال رسائل مؤثرة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين الجسمي

كان في مقدمة هؤلاء، الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي نشر صورة للراحل عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها بأسى قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. وداعاً شريك النجاح أحمد المهدي".

محمد هنيدي

الفنان المصري محمد هنيدي الذي تعاون مع الراحل في فوازير "مسلسليكو" قبل سنوات، حرص على تقديم التعازي ونعي أحمد المهدي عبر حسابه على تويتر، فكتب: "البقاء لله في المخرج الكبير أحمد المهدي، ربنا يرحمه ويصبر اهله يارب، فقدنا انسان محترم ورائع على المستوى الشخصي ومخرج مبدع وموهوب وصديق عزيز".

أحمد مكي

الفنان المصري أحمد مكي، كان كذلك من أوائل النجوم الذين نعوا المخرج الراحل، حيث نشر صورته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله المخرج الكبير أحمد المهدي، خالص التعازى للأسرة الكريمة".

صابر الرباعي

الفنان التونسي صابر الرباعي حرص على نعي المخرج الراحل، عبر تويتر، حيث نشر صورة له وأرفقها بتعليق قال فيه: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. افتقدنا اليوم الصديق المخرج الكبير أحمد المهدي، خالص التعازي للأسرة الكريمة"، فيما كتبت المخرجة بتول عرفة عبر تويتر: "المخرج الطيب الخلوق أحمد المهدي في ذمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان حبيب كل الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون"

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي نشرت صورة لصديقها الراحل أحمد المهدي، وعلقت عليها بحزن عبر حسابها على انستجرام، فقالت: "أحمد المهدي مشي، أحمد سابنا ومشي.. أول من صورني وصدق فيا، ربنا يرحمك يا حبيبي ويرضيك ويراضيك، رحل عن عالمنا إلى عالم أفضل المخرج المحترم أحمد المهدي.. أرجو الدعاء له ولكل من رحل من احبابنا".

محسن أحمد

مدير التصوير الشهير محسن أحمد، نعى الراحل، برسالة مبكية عبر حسابه على فيسبوك، فكتب: "إن العين لتدمع والقلب ليبكي.. يا رب لطفك.. تلقيت خبر زلزل كياني وهو وفاة صديقي وأحد من شرفت بالتدريس له في وقت تواجدي بمعهد السينما وزميل مهنتي المخرج ومدير التصوير الموهوب الفنان الرائع أحمد المهدي رحمه الله وألهمنا الصبر على فقدان صديق وزميل غالي ومحبوب من كل الناس ربنا يرحمك يا اخي الأصغر.. اللهم صبرنا على المصاب الأليم، اللهم ثبته عند السؤال وارزقه الجنة انك سميع مجيب الدعاء".

سيمون ومجدي الهواري

الفنانة سيمون نشرت صورة للراحل كذلك عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المخرج أحمد المهدي الله يرحمه"، بينما المخرج مجدي الهواري فكتب عبر فيسبوك: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء لله توفي إلى رحمة الله واحد من الذ واجدع مخرجين الإعلانات .زمان ايام الاعلانات كان دايما بنتنافس في عدد ساعات الاوردر، ويقول لي مين بيفركش قبل التاني ونتسابق علشان نطلع شغل احلى من بعض".

وأضاف مجدي الهواري: "وفي الاخر نتقابل علي قهوة حوكة نطبق هناك سوا، ونطلع على الاوردر اللي بعده صاحين ونكمل الشهر كله كده ونشوف مين عمل أيام تصوير اكتر!! ولما اعمل انا اكتر يقول لي طبعاً مانت استاذي الله يرحمك يا مهدي، عاش طول عمره الضاحك الباكي.. الفاتحة لصديقي المخرج المحترم".

الصور مأخوذة من حساب المخرج الراحل أحمد المهدي على فيسبوك، والحسابات الرسمية للنجوم الذين قدموا التعازي فيه على مواقع انستجرام وتويتر