تخطو الفنانة السعودية المبدعة "إلهام علي" خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، بإعلانها الانتهاء من تصوير فيلم "السجين"، والذي ستدور أحداثه في إطار دراما الرعب والتشويق، ليكون الفيلم إهداء لمحبي الرعب!.

"إلهام علي" تعلن انتهاء تصوير فيلم "السجين" .. اهداء لمحبي الرعب!

أعلنت الممثلة السعودية "إلهام علي" الانتهاء من تصوير فيلم "السجين"، والذي سيكون إهداء لمحبي الأفلام المرعبة، مشيرة إلى أن الفيلم قد مثلَ تحدي جديد لها، في إطار بحثها الدائم عن الغير مألوف.

ولقد نشرت الفنانة "إلهام علي" عبر حسابها في "تويتر" ما نشرته شركة الإنتاج DKL Studio فادي إسماعيل، لبوست خاص بفيلم "السجين" وكواليس انتهاء تصوير الفيلم، والذي تضمن صورة لبطلي العمل الممثلة إلهام علي وزوجها خالد صقر، وهو من تأليف "أحمد الملواني" وإخراج "محمود كامل"، والمقرر عرضه قريبا في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية والدول العربية.

الفنانة السعودية "إلهام علي"

يُذكر بأن الفنانة السعودية "إلهام علي" قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2012، وشاركت في العديد من الأعمال السعودية والخليجية، واستطاعت تحقيق شعبية واسعة في الخليج بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، خاصة وأنها تتميز بأنها صاحبة إطلالة مميزة وحضور قوي.

ولقد شاركت الفنانة إلهام علي في رمضان 2021 في المسلسل الكوميدي "ممنوع التجول" مع الفنان "ناصر القصبي" ونخبة من نجوم السعودية والخليج، وقدمت من خلال حلقاته المنفصلة شخصيات مختلفة تماماً، إذ قدّمت أكثر من شخصية، وحرصت على التجديد بينهم، فأحياناً لعبت دور امرأة كبيرة، ومرة أخرى شابة صغيرة، وكذلك فتاة صاحبة شخصية طائشة، أو مُتزنة ومُحبة للمُحيطين بها.

كما كشفت مسبقا عن انتهائها من تصوير مسلسل "اختطاف" من تأليف "اماني السليمي" واخراج المخرج البريطاني "مارك ايڤرست" وهو العمل الذي تحدت فيه نفسها لتقدم كل مشهد من هذا المسلسل بمنتهى الصدق، خاصة وأنه قد تضمن لحظات من الرعب، الحب، الأكشن، الدراما، الإثارة والغموض.

ويحوي رصيد الفنانة إلهام علي العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة، ومن أبرزها مشاركتها في بطولة مسلسلي "مخرج7" و"أم هارون"، والفيلم السعودي "مشاوير"، وفيلم "بلال السادس".