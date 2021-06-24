نعي مؤثر من أنغام للمخرج الراحل أحمد المهدي: "حتة من عمري وصاحب أهم نجاحاتي"

أحمد المهدي، المخرج المصري الراحل، أحدث خبر رحيله حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني، ونعاه عدد من النجوم على صفحاتهم بمواقع التواصل وأحدثهم الفنانة أنغام التي عبرت عن صدمتها الكبيرة وحزنها على رحيله.

أنغام تودع مخرج أشهر كليباتها بكلمات مبكية

وودعت الفنانة أنغام المخرج الراحل أحمد المهدي برسالة مبكية على صفحاتها بمواقع التواصل، وعبرت عن صدمتها الكبيرة بسبب رحيله، ووصفته بصاحب أهم نجاحاتها والذي أحدث نقلة في أعمالها المصورة، ونشرت صورة للمخرج الراحل وقالت في نعيها:" أقول إيه!! أنعي حته من عمري !! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلي أيامي وكليبات عملت نقله كبيره في حياتي ورفعت المستوي الفني للأغنية المصوره في مصر والوطن العربي المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي إلي اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا اكرم الرجال".

النجوم يودعون المخرج الراحل أحمد المهدي

ونشرت أنغام نعياً آخر للمخرج الراحل أحمد المهدي على حسابها الرسمي بتويتر، وقالت في تغريدة لها:" صعب جدا ومؤلم جدا ان انعي حته من عمري أحمد المهدي"، وتعاون الراحل أحمد المهدي في عدة كليبات لها في مسيرتها، وحققت نجاح كبير معه وأبرزها في فيديو كليب "سيدي وصالك" و"عمري معاك" و"نص الدنيا" وغيرها، بالإضافة إلى تعاوناته مع نجوم الغناء الآخرين.

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة أحمد المهدي

ونعى عدد من الفنانين المخرج الراحل أحمد المهدي بعد وفاته اليوم بعد صراع مع المرض، ومنهم الفنان حسين الجسمي وسيمون وأيمن بهجت قمر ومجدي الهواري وصابر الرباعي وأحمد مكي وغيرهم، وقال الفنان محمد هنيدي في رسالة نعيه للمخرج أحمد المهدي:" البقاء لله في المخرج الكبير احمد المهدي ، ربنا يرحمه ويصبر اهله يارب ، فقدنا انسان محترم ورائع على المستوى الشخصي ومخرج مبدع وموهوب وصديق عزيز".

ونشرت أيضاً الفنانة لقاء الخميسي نعي مؤثر للراحل أحمد المهدي وقالت في رسالتها على انستقرام:" أحمد المهدي مشي، أحمد سابنا ومشي.. أول من صورني وصدق فيا، ربنا يرحمك يا حبيبي ويرضيك ويراضيك، رحل عن عالمنا إلى عالم أفضل المخرج المحترم أحمد المهدي.. أرجو الدعاء له ولكل من رحل من احبابنا".