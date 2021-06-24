نبيلة عبيد تتصدر التريند بوصلة رقص مرحة في دبي.. بالفيديو

نبيلة عبيد، الفنانة المصرية، تصدرت مواقع التواصل اليوم بسبب ظهورها المميز في دبي، وتداول الجمهور لها عدة صور وفيديوهات في دبي بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

نبيلة عبيد ترقص وتحتفل في دبي وتحصل على الإقامة الذهبية

وخطفت الفنانة نبيلة عبيد الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم، وتصدرت التريند بسبب ظهورها المميز في دبي، إذ التقت عدد من أصدقائها وزملائها الفنانين، وكذلك نشر برنامج "عرب وود" فيديو لها وهي ترقص وتحتفل في دبي، وهو الفيديو الذي لاقى تداول كبير على مواقع التواصل من الجمهور بسبب خفة ظل ومرح نبيلة عبيد، بالإضافة إلى استعادتها ذكريات رقصتها الشهيرة في فيلم "الراقصة والطبال".

نبيلة عبيد توجه رسالة إلى مصطفى الأغا

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد عدة صور وفيديوهات لها على حسابها بانستقرام من زيارتها الأخيرة في دبي، ونشرت فيديو لها مع الإعلامي مصطفى الأغا، ووجهت إليه رسالة خاصة قالت بها:" الاعلامي العربي السوري مصطفى الأغا صاحب أخف دم على الشاشة تشرفت بلقاء الصدفة وسعيدة بكلامك وترحيبك ولازم تعرف ان انا من متابعيك على شاشة mbc...كان نفسي كل حبايبي يكونوا معايا...وحشتوني".

وعبر الإعلامي مصطفى الأغا عن سعادته للقاء الفنانة نبيلة عبيد، وكذلك عن سعادته لإشادتها به، ونشر الفيديو على حسابه بانستقرام وعلق عليه قائلاً:" شهادة كبيرة من النجمة الكبيرة والقديرة والمتواضعة نبيلة عبيد"، وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد احتفلت مؤخراً بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشرت صورتها وعلقت عليها قائلة:" شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن و الثقافه والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الامارات العربية حكومة وشعبا".

محمد رمضان يلتفي نبيلة عبيد في دبي

وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد نشرت أيضاً اليوم صورة لها مع الفنان محمد رمضان في دبي، وظهر الأخير وهو يقبل يدها، وعلقت على الصورة قائلة:" مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي.. لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقة والحاجات الجميلة.. يا رب الخير دايما للجميع.. محمد رمضان ممثل شاطر بيعجبني شغله وافكاره و بتابع دايما اعماله الفنية"، وعلق محمد رمضان على صورته مع نبيلة عبيد وقال:" أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".