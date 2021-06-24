نوال الكويتية شوقت جمهورها السعودي اليوم لحفلها الجديد في الرياض هذا الشهر، وذلك في أول حفلاتها الجماهيرية بعد غياب طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، وكشفت نوال تفاصيل حفلها المنتظر.

نوال الكويتية تعلن تفاصيل حفلها الجديد في الرياض

وأعلنت الفنانة نوال الكويتية مشاركتها في حفلات الرياض هذا الشهر، ونشرت شركة "روتانا" بوستر حفل نوال الكويتية الجديد، وشوقت الجمهور إلى الحفل وكشفت تفاصيله الكاملة للجمهور، وقالت في تغريدة على حساب الشركة بتويتر:" لو صوتك يغيب عني صدقني يضيق صدري.. برعاية الهيئة العامة للترفيه مستمرين معاكم بالطرب.. قيثارة الخليج نوال الكويتية.. الخميس 1 يوليو، فور سيزونز الرياض، سعر التذكرة يبدأ من 1000 ريال سعودي شاملة العشاء.. تنظيم روتانا".

تامر حسني ينشر كواليس حفله في الرياض

وتعود الفنانة نوال الكويتية إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، وتفتتح حفلاتها هذا الصيف من الرياض مع شركة روتانا، وهو ما شوق الجمهور للقائها من جديد، وكانت شركة روتانا قد نشرت مؤخراً صوراً وفيديو لنوال الكويتية مع سالم الهندي رئيس الشركة، وهو ما شوق الجمهور أيضاً لأعمالها الغنائية الجديدة مع الشركة الفترة المقبلة، والتي كانت بدايتها حفل جديد في الرياض.

وفي نفس السياق، شوق الفنان تامر حسني جمهوره السعودي أيضاً إلى حفله الجديد في الرياض، ونشرت شركة روتانا فيديو للحظة وصول تامر حسني إلى الرياض استعداداً لإحياء حفله الجديد في فور سيزون الرياض غداً، وكذلك نشرت الشركة فيديو من الكواليس لنجوم الحفلات الجدد وعلى رأسهم الفنانة داليا مبارك وفهد الكبيسي والفنان عبد الله الرويشد، وذلك في حفل مشترك لهم الجمعة المقبل في فور سيزون الرياض.

نجوم حفلات الرياض 2021

وشهدت الرياض في الفترة الأخيرة عدة حفلات غنائية جماهيرية ناجحة للنجوم العرب، وأحيا عدد من النجوم حفلاتهم بعد غياب طويل في الرياض، وعلى رأسهم الفنانة إليسا ووائل كفوري، وكذلك نجوى كرم وماجد المهندس ومحمد عبده وراشد الماجد ونبيل شعيل وأصالة وغيرهم، ومن المتوقع ان تعلن شركة روتانا عن مفاجآتها الجديدة الفترة المقبلة في موسم الحفلات.