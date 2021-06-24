نانسي عجرم تطرح برومو أغنيتها الثالثة من ألبومها الجديد "جاية معاك".. بالفيديو

نانسي عجرم شوقت الجمهور اليوم للأغنية الثالثة من ألبومها الجديد بعنوان "جاية معاك"، ونشرت برومو الأغنية على مواقع التواصل وكشفت تفاصيلها للجمهور.

نانسي عجرم تشوق الجمهور لأغنيتها "جاية معاك"

وشوقت الفنانة نانسي عجرم الجمهور اليوم بالكشف عن الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد "جاية معاك"، ونشرت مقطع من كليب الأغنية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ستطرحها قريباً، وحاز المقطع على تفاعل كبير من الجمهور بسبب تقديم نانسي في الأغنية لمحتوى مبهج وراقص بعد أغنيتين رومانسيتين في بداية ألبومها الجديد، وأغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها

وكشفت نانسي عجرم عن مقطع من كلمات أغنيتها الجديدة "جاية معاك" على حسابها بتويتر، وشوقت الجمهور بها وقالت:"كان نفسي أقول قلبي فحبك مش جاي"، قبل أن تطرح برومو الأغنية وتكشف عن طرحها قريباً، ووجهت نانسي عجرم رسالة إلى الجمهور بعد الكشف عن الأغنية الثالثة من الألبوم وقالت في تغريدة جديدة لها على حسابها بتويتر رداً على تغريدة وصفت جمهورها بالراقي:" بالفعل إنتو الأساس معكن المشوار بيحلى و فيكن أنا بقوى.. بحبكن كتير كتير كتييييير".

نانسي عجرم تواصل طرح أغاني ألبومها الجديد

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم بدأت مؤخرًا في الترويج لألبومها الجديد "نانسي 10" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت منذ أيام البرومو الرسمي للألبوم، وظهرت نانسي في البرومو وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد، قبل أن تبدأ طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد على قناتها بيوتيوب.

وطرحت نانسي عجرم أولى أغاني ألبومها المنتظر بعنوان "حبك بيقوي"، وحققت نسبة استماع عالية على يوتيوب، وذلك قبل أن تطرح الأغنية الثانية من الألبوم باللهجة اللبنانية بعنوان "مشكلتك الوحيدي"، وكشفت عن الأغنية الثالثة باللهجة المصرية بعنوان "جاية معاك"، وذلك بعد عودتها للحفلات في الفترة الماضية بإحيائها حفل جماهيري في القاهرة.