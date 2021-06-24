بعد انضمام مصطفى شعبان وخالد النبوي..هل تشارك نادين نجيم في بطولة فيلم "كوزمو"؟

نادين نسيب نجيب قد تشارك لأول مرة في عمل سينمائي مصري في مسيرتها الفنية، في حال تأكد مشاركتها في فيلم "كوزمو" مع الفنانين مصطفى شعبان وخالد النبوي، وذلك بعدما كشف مؤلف العمل عن ترشيحها للمشاركة.

التفاصيل الأولى لفيلم "كوزمو" لخالد النبوي ومصطفى شعبان

وكشف مؤلف فيلم "كوزمو" هشام هلال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" عن التفاصيل الأولى للفيلم، والذي يتقاسم بطولته الفنان مصطفى شعبان مع الفنان خالد النبوي، في أول ثنائية سينمائية لهما في مسيرتهما الفنية، وقال هلال إن العمل ما زال في مرحلة التحضيرات للتصوير، ولم يستقر على بقية فريق العمل والمخرج وكذلك بطلة العمل، ومن المتوقع ان يبدأ العمل به وتصويره خلال الفترة المقبلة.

هل تصبح نادين نجيم مفاجأة فيلم "كوزمو"؟

وأضاف مؤلف فيلم "كوزمو" في تصريحاته إن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مرشحة للمشاركة في بطولة فيلم "كوزمو" مع مصطفى شعبان وخالد النبوي، ولكنه لم يؤكد مشاركتها، وهو ما قد يعتبر مفاجأة كبيرة في حال تعاقدها ومشاركتها في العمل، كونها المرة الأولى التي تشارك بها في عمل فني مصر، وكذلك المرة الأولى في عمل سينمائي مصري، ولكن الأمر حتى الآن ما زال في مرحلة الترشيحات.

وتردد في الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من نجم في فيلم "كوزمو" وعلى رأسهم الفنانة لبلبة وبيومي فؤاد، وتردد أيضاً أن عدد آخر من النجوم مرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم مثل منة شلبي وأمير كرارة وغيرهم، بالإضافة إلى ترشح المخرجين حسين المنباوي وبيتر ميمي، ولكن مؤلف الفيلم لم يؤكد سوى مشاركة مصطفى شعبان وخالد النبوي في بطولة الفيلم المنتظر حتى الآن.

نادين نجيم تحتفل بنجاح مسلسلها "2020"

وكانت آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "2020" مع قصي خولي، واحتفلت بنجاح المسلسل في رمضان بنشر كواليس تصويره على حسابها بانستقرام، في حين كانت آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد في رمضان، وكذلك كانت آخر أعمال خالد النبوي في مسلسل "لما كنا صغيرين" في موسم رمضان العام الماضي.