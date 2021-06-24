نجم "مسرح مصر" أوس أوس يكشف عن أول تجاربه في الغناء.. بالفيديو

أوس أوس نجم فريق "مسرح مصر"، فاجأ الجمهور اليوم بالكشف عن خوضه تجربة الغناء لأول مرة، وشوق جمهوره لأغنيته الأولى في مسيرته الفنية، ونشر مقطعاً منها على حسابه بانستقرام.

أوس أوس يخوض تجربة الغناء لأول مرة

وفاجأ الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، نجم فريق "مسرح مصر"، الجمهور اليوم بالكشف عن أول تجاربه في الغناء، ونشر على حسابه الرسمي بانستقرام فيديو لمقطع من أغنيته الجديدة والأولى في مسيرته، والتي سيطرحها على طريقة المهرجانات بكلمات كوميدية وطريفة، وكشف أوس أوس عن طرح الأغنية قريباً خلال الفترة المقبلة، وتفاعل الجمهور مع مفاجئته الجديدة وكذلك زملائه الفنانين الذين قدموا له التهاني على هذه الخطوة.

أوس أوس يكشف عن أول تجاربه الغنائية

وكشف أوس أوس تفاصيل أغنيته الأولى في مسيرته الفنية، وعلق على الفيديو الذي نشره على انستقرام وقال:" قريباً.. ألحان وتوزيع: احمد طارق يحيى، كلمات واخراج: محمد المحمدي.. دعواتكم"، وكان أوس أوس قد عبر عن رغبته في احتراف الغناء أكثر من مرة خلال لقائاته الإعلامية مؤخراً، وكشف عن موقف طريف له مع محمد حماقي الذي نصحه بالابتعاد عن الغناء، ولكنه كشف عن رغبته في خوض التجربة، وهو ما تحقق في أغنيته الجديدة التي أعلن عنها اليوم.

أوس أوس يحيي ذكرى رحيل ابنه الأولى

وعلى الجانب الآخر، أحيا أوس أوس ذكرى رحيل ابنه "علي" الأولى، وذلك بعد وفاته العام الماضي وهو الحدث الذي أثر في قلوب جمهور أوس أوس بسبب حالة الحزن الكبيرة التي عاشها أوس أوس وزوجته وقتها، ووجه أوس أوس رسالة إلى ابنه الراحل على حسابه بانستقرام وقال بها:" واحشتنى ياعلى.. انت اكيد فى مكان احلى يا حبيب بابا.. ومش هتأخر عليك باذن الله.. الذكرى السنوية لابنى علي.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وشارك الفنان أوس أوس في الفترة الماضية في عدة أعمال فنية، وآخرها مشاركته في فيلم "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر ودينا الشربيني، والذي عرض في موسم عيد الفطر، وكانت آخر أعماله الدرامية في مسلسل "اتنين في الصندوق" في موسم رمضان العام الماضي.