شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى،بـ فيديو جديد من صالة الرقص. وظهرت النجمة سمية الخشاب خلال فيديو الرقص الذى نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وهى ترقص برفقتها عددا من الفتيات على أنغام أغنية أجنبية. وكتبت الفنانة سمية الخشاب معلقة على الفيديو:"الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل ????????وعلى فكرة بعشق الKpop ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. سمية الخشاب تتألق في تدريبات الرقص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.