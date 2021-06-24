السبت ..العرض المسرحي ”صيد الفئران” على المعهد العالي للفنون المسرحية

يستعد فريق العرض المسرحي "صيد الفئران" للعرض يوم السبت المقبل على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. ويتم تقديم العرض المسرحي “صيد الفئران” وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، والعرض من بطولة طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية. مسرحية “صيد الفئران” تأليف بيتر توريني، دراماتورج واخراج محمد خلف ومخرج منفذ أحمد السمان، اضاءة وليد درويش.

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