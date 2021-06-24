اليوم .. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة ”بنحبك” على اليوتيوب

تستعد الفنانة أصالة لطرح اغنيتها الجديدة “بنحبك” اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً على القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.
وتوجه أصالة، رسالة إلى مصر من خلال الاغنية حيث نوهت من خلال نشرها البرومو الخاص بالاغنية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.
يذكر أن أصالة شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال غناء تتر مسلسل "قصر النيل"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمين أبو حافة.
مسلسل "قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ناردين فرج، صبري فواز وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول جريمة قتل والبحث عن القاتل.
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