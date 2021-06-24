ديانا كرزون تنشر أول صورة لطفلتها بعد ولادتها وتكشف عن اسمها

ديانا كرزون كشفت عن الصورة الأولى لإبنتها بعد ايام من انجابها لها، كما كشفت النجمة الأردنية عن اسمها في تدوينة نشرتها عبر حسابها على انستغرام الى جانب اعلانها عن تخرين الخلايا الجذعية لطفلتها، ونشر ايضا زوجها نفس اللقطة لإبنتهما مع رسالة شكر للجمهور وللقائمين على المستشفى الذي وضعت فيه ديانا كرزون ابنتها.

ديانا كرزون تنشر أول صورة لطفلتها

الفنانة الأردنية ديانا كرزون شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بالصورة الأولى لطفلتها من الإعلامي معاذ العمري، فظهرت المولودة بين ذراعي والدها وهو يتأملها ويهم بتقبيلها في ظل حرص الثنائي على اخفاء وجه الطفلة وملامحها.

وأرفقت ديانا كرزون وزوجها صور الطفلة مع رسالة كشفا فيها عن اسم الطفلة وهو "سلمى"، حيث لم يسبق لهما أن اعلنا عن اسمها، كما تضمنت الرسالة عبارات الشكر للجمهور وللقائمين على المستشفى الذي أنجبت فيه الفنانة مولودتها الأولى.

ديانا كرزون ايضا اعلنت عن حفظ الخلايا الجذعية لطفلتها في خطوة مستقبلية لعلاج اي أمراض محتملة لها.

وجاء في الرسالة :" شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى""، واسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري هذا الانسان الرائعو Farah Woman & Child Hospital - مستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله، ووبنك الخلايا الجذعية @babycordjordan على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا".

اول تعليق من ديانا كرزون بعد ولادتها

الفنانة الأردنية ديانا كرزون كانت قد اعلنت عن ولادتها قبل أيام واعادت نشر نفس الصورة التي شاركها زوجها مع الجمهور، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بإنجابها طفلتها الأولى.

وعلقت ديانا كرزون على الصورة التي أطلت فيها مع زوجها معاذ العمري في أيامها الأخيرة بمرحلة الحمل، وهي ممسكة بحذاء صغير للغاية، وقالت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".

وحرصت اسرة ديانا كرزون على الكشف عن لقطات من أجواء الولادة، وحفل استقبال الطفلة، حيث نشرت زين كرزون، شقيقة ديانا، عدة فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والتي سلطت الضوء خلالها على الحلوى والأجواء الفخمة لحفل استقبال الطفلة، كما حرصت على طمأنة الجمهور على حالة النجمة الأردنية، والتعبير عن مدى سعادتها كونها أصبحت خالة.

صور ديانا كرزون من على حسابها مع زوجها على انستغرام.