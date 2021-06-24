تامر حسني يوجه رسالة لابنه آدم بسبب فيلم "مش أنا" ومصطفى قمر يحتفي به..صور

تامر حسني استقبل في الساعات الأخيرة العديد من الرسائل بعد ردود الفعل الإيجابية التي حققها فيلمه الجديد "مش أنا" والذي أقيم عرضه الخاص أمس بحضور النجوم.

بسمة بوسيل تهنئ زوجها تامر حسني بعد عرض فيلم "مش أنا"

بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الصورة الدعائية لفيلم "مش أنا" وقدمت خلالها التهنئة لزوجها ولجميع فريق عمل الفيلم، حيث اعتبرت "مش أنا" من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتها وتمنت النجاح المستمر لزوجها خلال المرحلة المقبلة، كما قدمت التهنئة كذلك لسارة وفيق مخرجة العمل.

فكتبت بسمة بوسيل: "مبروك حبيبي، أنا فخورة حقًا بك وبكل فريق العمل الذي شاركك في هذا الفيلم الرائع، بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي، بارك الله فيك ودائماً في نجاح، وأيضا التهنئة للمخرجة اللامعة سارة وفيق لهذا العمل الرائع".

تامر حسني يوجه رسالة شكر لزوجته ولأبنائه بعد عرض فيلم "مش أنا"

تامر حسني حرص على الرد على رسالة زوجته وأكد على سعادته بأن فيلم "مش أنا" قد نال إعجابها، وتحدث عن مدى الصعوبات التي مر بها خلال رحلة التحضير للعمل، ووجه الشكر لزوجته لوقوفها بجواره خلال هذه الرحلة، وكذلك كل من ابنائه تاليه وأمايا، وآدم.

فكتب تامر حسني: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك، فرحان اوي ان الفيلم عجبك بالشكل دا عشان فعلاً بحب ذوقك و عشان انتي اكتر واحده عارفه انا تعبت قد ايه في تأليف الفيلم و تمثيله، وبشكرك انتي كمان لتحملك ودعمك ليا وبشكر تاليه وامايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت، و بشكر استاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطه على السيناريو ربنا يخليكوا ليا"

مصطفى قمر يحتفل مع تامر حسني بعرض فيلم "مش أنا"

مصطفى قمر أحد النجوم الذين حرصوا كذلك على حضور العرض الخاص لفيلم "مش أنا" وجه رسالة تهنئة لصديقه الفنان تامر حسني عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "مبروك ياتمور علي افتتاح فيلمك الجديد (مش أنا) فكرة رائعة والفيلم انساني بتوليفة كوميدي مجهود محترم واداءك عالي ومبسوط اني دايما بحضر خطوات نجاحك واكون جنبك في مشوارك، انت اخويا الغالي وحبيب قلبي من قبل ما تبدأ، ربنا يكتبله النجاح بإذن الله ودايما جميل بقلبك وشغلك مبروك ياتمور، ومبروك حسام حسني باركولهم بقي".

تامر حسني علق أيضا على رسالة مصطفى قمر وقدم له الشكر على حضوره ومساندته في هذا اليوم المهم فكتب: "حبيبي يا درش يا غالي يارب دايماً جنب بعض و انت عارف حبي ليك و لا يمكن متكونش معايا في يوم زي دا نورتني يا فنان يا كبير يا محترم، و عارف انك بتحبني من قبل ما ابدأ و طول عمرك متوسم خير فيا وشاهد على تعبي و مجهودي نورتني يا حبيب قلبي".

وشهد العرض الخاص لفيلم "مش أنا" حضور جمع كبير من النجوم من بينهم الفنان تامر فرج وزوجته، والفنان علي ربيع، وأوس أوس، وحمدي الميرغني ،والمطرب سامو زين، والمخرج أحمد صقر، والإعلامية بسمة وهبة وغيرهم، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم بداية من اليوم الخميس 24 يونيو في جمع دور العرض السينمائية، وهو من بطولة كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق،

الصور مأخوذة من الحسابات الرسمية لبسمة بوسيل، ومصطفى قمر، على موقع "انستجرام".