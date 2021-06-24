هيا مرعشلي إلى القفص الذهبي وجدتها ناهد الحلبي تكشف سبب سرية عقد القران..بالفيديو

هيا مرعشلي نجمة الدراما السورية الشابة احتفلت بعقد قرانها خلال الفترة الماضية، حيث كشفت جدتها الفنانة ناهد الحلبي في لقاء مصور لها عن تفاصيل ارتباط حفيدتها، وكذلك بعض المعلومات عن زوجها.

ناهد الحلبي تعلن عن زواج حفيدتها هيا مرعشلي

ناهد الحلبي كشفت عن ارتباط حفيدتها هيا مرعشلي بشخص من خارج الوسط الفني يدعى "يوسف"، وذلك في لقاء لها عبر منصة على الإنترنت، ناهد الحلبي بعدما رفضت في بداية اللقاء الحديث عن ارتباط حفيدتها، لكنها في النهاية أوضحت بعض تفاصيل والتي من بينها أن حفيدتها تمت خطوبتها وكذلك عقد قرانها، وأن هيا مرعشلي وزوجها قد يكون حفل زفافهما خلال الفترة القادمة.

فقالت ناهد الحلبي: "هيا مرعشلي ليس لها حبيب بل هو خطيب وزوج، واثقة أن الجمهور سيكون سعيد بزفافهما، دوت الخليج ارتبطت بشاب سوري محترم وابن عائلة، وقد التقيت به عندما تقدم لخطبتها وعند قراءة الفاتحة، وكذلك عقد القران، ولم نعلن عن تفاصيل الزواج في وقتها بسبب انشغال زوجها المستمر في أعماله خلال الفترة الماضية، وكانوا يرغبون في الكشف عنه في الوقت المناسب، لكن خلال شهر سوف يتم حفل الزفاف وبدأنا التحضيرات الخاصة به، واشعر بحالة راحة تجاه هذا الشاب".

تفاصيل ارتباط الفنانة هيا مرعشلي

ناهد الحلبي أكدت أن ارتباط هيا مرعشلي قد تم بشكل مفاجئ، لكنها أكدت على سعادتها بهذه الخطوات التي اتخذتها حفيدتها، كما نفت أن يكون زوجها هو سبب غيابها عن دراما رمضان الماضي، حيث أشارت إلى أنه يساندها في عملها الفني، وأنها لم تغب، لكن العمل الذي تعاونت فيه مع الفنان باسل خياط قد عرض قبل بداية شهر رمضان، كما تمنت أن تتخذ حفيدتها خطوة الإنجاب بشكل سريع بعد الزواج.

فقالت ناهد الحلبي: "القصة حدثت بشكل مفاجئ، لكن سعيدة بهذه الخطوة لأن هذا خيارها وقرارها، فهي تعرفت عليه وبدأت قصة حب بينهما، وتحدثت معنا عن الارتباط وباركنا القصة، وانصحها بالإنجاب وبشكل سريع، زوجها يساندها بالتأكيد في رحلتها الفنية ولم تغب عن دراما رمضان بسببه، وهي كانت تستعد للمشاركة في رمضان مع الفنان باسل خياط، لكن تغير موعد عرض العمل، فالفن هو شغافها ولا يمنع أن تستمر في مسيرتها وكذلك الزواج".

آخر أعمال الفنانة هيا مرعشلي

هيا مرعلشي ابنة الفنان طارق مرعشلي وابنة الممثلة الراحلة رندة مرعشلي حفيدة الفنانة ناهد الحلبي شاركت خلال سنوات عملها في الوسط الفني في أكثر من 30 عمل كان آخرها مسلسل "قيد مجهول" مع الفنان باسل خياط والذي تم عرضه في شهر مارس الماضي على منصة osn، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان عبدالمنعم عمايري، ونظلي الرواس، وإيهاب شعبان، وجيانا عنيد، والعمل من تأليف محمد أبو لبن، ولواء يازجي، وإخراج سدير مسعود.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة هيا مرعشلي على "انستجرام"، ومن الفيديو المرفق.