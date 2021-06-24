شاهد .. اسما شريف منير في احدث ظهور بالجونه

نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . وظهرت اسما شريف منير في الصورة وهى وسط البحر خلال قضائها العطلة الصيفية بالجونة . وحرصت أسما شريف منير على إضفاء طابع كلاسيكي بنظارة شمسية مسحوبة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب بسيط يبرز ملامحها الجميلة.

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