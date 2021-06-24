هبة طوجي ترزق بمولودها الأول وتكشف عن اسمه وأول صورة له

هبة طوجي المطربة اللبنانية كشفت عن ميلاد طفلها الأول من زوجها إبراهيم معلوف الذي احتفل هو الآخر بقدوم طفله، ونشر الثنائي أول صورة بعد ميلاده على وسائل التواصل الاجتماعي.

هبة طوجي تكشف عن ولادتها لطفلها الأول

هبة طوجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أول صورة لطفلها الأول من زوجها عازف البوق إبراهيم معلوف، والذي اطلقت عليه اسم نائل، وكشفت النجمة اللبنانية عن ميلاده أمس الأربعاء 23 يونيو، حيث نشرت تاريخ الميلاد كذلك على الصورة التي أظهرت يد طفلها ممسكة في يد والده، بعد ساعات قليلة من ميلاده، وعلقت هبة طوجي على الصورة التي نشرتها فكتبت: "الحمدلله، نائل معلوف تاريخ الميلاد 23 يونيو 2021"، وقد حققت الصورة انتشارا واسعا، وأعادت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرها.

النجوم يقدمون التهاني لهبة طوجي وزوجها إبراهيم معلوف

هبة طوجي قدم لها التهاني أيضا العديد من زملائها في الوسط الفني الذين علقوا على الصورة التي قامت بنشرها لمولودها الأول وكان من بينهم الفنانة ندى أبو فرحات، واسامة الرحباني وكذلك زوجها إبراهيم معلوف الذي كتب تعليقا قال فيه: "كنوزي"، كما أعاد نشر صورة ابنه عبر حسابه على "انستجرام"، وأكد أن اللحظات الأولى لوصوله كانت أكثر اللحظات إلهام بالنسبة له، ورحب به في هذا العالم الذي وصفه بالمخيف والجميل، فكتب إبراهيم معلوف: "أكثر ثواني الحياة إلهامًا مرحبا بك أيها الرجل الصغير، مرحبًا بك في عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية، أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله".

صور هبة طوجي في الأشهر الأخيرة من حملها

هبة طوجي في الفترة الماضية قد نشرت العديد من الصور للشهور الأخيرة من حملها عبر حسابها على "انستجرام"، وتمنى لها العديد من النجوم السلامة، لتكشف بعد ذلك بأيام عن ميلاد ابنها الأول، هبة طوجي والموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف قد احتفلا بعقد قرانهما في فرنسا في شهر سبتمبر الماضي، حيث انتشرت صور للنجمين من حفل عقد القران، وظهر إبراهيم معلوف وهو يقبل زوجته في أجواء رومانسية، ولم ينشر أي من الثنائي صور من حفل عقد القران عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقتها، إلا أن العديد من متابعيهما قد قدموا لهما التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وكان من بينهم نجوم لبنان الذين تمنوا لهما السعادة في حياتهما.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة هبة طوجي وإبراهيم معلوف على "انستجرام".