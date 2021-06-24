القصة الكاملة لترند ياسمين صبري وGeorgina Rodríguez بسبب ورطة الحسابات المزيفة

Georgina Rodríguez جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية باتت حديث الجمهور مؤخرًا وتصدرت الترند بسبب أزمة تشابه بعض من صورها وطريقة تنسيق ملابسها مع الفنانة المصرية ياسمين صبري.

جدل بسبب حسابات مزيفة لياسمين صبري وGeorgina Rodríguez

وقبل ساعات نشرت صفحة منسوبة لجورجينا رودريجيز على فيسبوك، تعليق تطرق إلى فكرة تقليد ياسمين صبري لها، وجاء في التعليق: "كوني نفسك وليس أنا" مع الإشارة إلى حساب موثق آخر يحمل اسم الفنانة المصرية.

ورد المسؤول عن الحساب الذي يحمل اسم ياسمين صبري على تدوينة جورجينا من حسابها المزعوم وقال: "أنا لا أتنافس مع أي شخص"، واعتبر بعض المتابعين أن تلك التعليقات حقيقية وصادرة عن النجمتين بالفعل، وهو ما تسبب في حالة من الجدل.

ياسمين صبري تنفي صلتها بالحساب الموثق على فيسبوك

لكن من المعروف أيضًا أن ياسمين صبري كانت قد نفت أكثر من مرة مؤخرًا، صلتها بالحساب الموثق على فيسبوك والذي يحمل اسمها، وتسبب في تورطها في أكثر من أزمة، بينما جورجينا رودريجيز فتحرص دوت الخليج الأخرى على مشاركة يومياتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على الانستجرام، إضافة إلى أن الحساب صاحب التعليق المثير للجدل لم يكن حسابًا موثقًا، ولم يضم سوى عدد قليل من المتابعين وهو ما يؤكد أنه حسابا مزيفا.

وكانت ياسمين صبري قد وقعت في موقف محرج مؤخرًا بسبب نفس الحساب الموثق على فيسبوك والذي قام بالتعليق على أحد أزمات الفنان محمد رمضان مؤخرًا، وسخر منه، وانتشر التعليق بشكل كبير بين عدد من متابعيها، الذين اعتقدوا أنها تملك الحساب بالفعل خاصة وأنه موثق رسميًا من إدارة فيسبوك.

ياسمين صبري تقضي إجازتها الصيفية

ياسمين صبري علقت على الأمر وقتها وقالت عبر تويتر: "ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.. مستحيل اتكلم كدة مع أو على أي حد".

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تحرص مؤخرًا على مشاركة الجمهور على انستجرام، بصور لها من إجازتها الصيفية في إحدى الدول خارج مصر، حيث ظهرت في أكثر من صورة وهي تقضي وقتا ممتعا أمام الشاطئ أو داخل اليخت الخاص بها ومع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.