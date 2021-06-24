وفاة والد الفنانة ريم عبد الله وتودعه برسالة حزينة

ريم عبد الله النجمة السعودية صدمت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بالإعلان عن وفاة والدها الراحل، دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن أسباب وفاته.

وفاة والد ريم عبد الله

ريم عبد الله كتبت عبر حسابها على سناب شات: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الجمهور يقدم التعازي لـ ريم عبد الله

وعلق المسؤول عن حساب ريم عبد الله على تويتر فكتب: "انتقل إلى جوار ربه والد الأستاذة ريم عبد الله نسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، لا تنسوه من دعواتكم"، وتفاعل مع خبر وفاة والد الفنانة السعودية عدد كبير من جمهورها الذين قدموا لها التعازي وتمنوا لها الصبر ولوالدها الرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن ريم عبد الله كانت قد أثارت الجدل واهتمام الجمهور في شهر رمضان الماضي بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال عبر شاشة mbc.

ريم عبد الله في برنامج رامز جلال

وخلال الحلقة استقبل رامز جلال ريم عبد الله بمقدمة ساخرة، وقال إن صعوبة المقلب بها تكمن في عدم معرفته برد فعلها وطباعها في هذه المواقف نظراً لقلة المعلومات عنها، ولكنه يريد الانتقام منها بسبب إثارتها للجدل بعد ارتدائها مجوهرات باهظة في إحدى إطلالاتها.

وعاشت وقتها ريم عبد الله تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، ودخلت في نوبة صراخ وبكاء داخل الكبسولة وأثناء سقوطها في حمام السباحة.

كذلك ظهرت الفنانة السعودية في بعض حلقات المسلسل الساخر "استوديو 21" الذي عرض في رمضان، وقلدت ريم عدد من المشاهير في المجالات المختلفة، في بعض الحلقات.