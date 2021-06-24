4 نجمات يواصلن مناشدة الدعاء لأمهاتهن وبينهن آيمي سمير غانم وهند البحرينية

حالة من القلق والتوتر تعيشها عدد من نجمات الفن بسبب أزمات أمهاتهن الصحية وأحدثهن الفنانة هند البحرينية التي تواصل الدعاء لوالدتها وتناشد الجمهور برفع الدعاء لها، كذلك ما تزال دنيا وايمي سمير غانم تمران بأوقات صعبة جراء الوضع الصحي لوالدتهما دلال عبد العزيز، بينما تراقب هنا الزاهد الوضع الصحي لوالدتها التي خضعت لعملية جراحية صعبة قبل أيام ماضية.

هند البحرينية

الفنانة هند البحرينية تعيش أياما صعبة بعد دخول والدتها في أزمة صحية قبل أيام، فواصلت رفع الدعاء لولداتها عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت خلال الساعات الماضية تدوينة جاء فيها :" اللهم اشف والدتي اللهم اشف والدتي اللهم اشف والدتي اللهم امين" وارفقتها بصورة تضمنت العبارة التالية :" اللهم ما عجز عنه الاطباء ,فانت رب الاطباء لا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الالم من المرض".

تدوينة هند البحرينية أقلقت الجمهور على حالة والدتها الصحية بعدما كانت قد طمأنتهم قبل يومين بأن حالة والدتها مستقرة.

هند البحرينية كانت قد كشفت عن إصابة والدتها بكورونا في الأيام الماضية، مما تسبب في نقلها إلى المستشفى، كما تحدثت الفنانة البحرينية عن الوضع الصحي لوالدتها وأكدت أنها بحاجة إلى الدعاء.

ايمي ودنيا سمير غانم

ايمي ودنيا سمير غانم تعيشان كذلك لحظات قاسية جداً بسبب أزمة والدتهما الصحية دلال عبد العزيز والتي ما تزال تمكث في المستشفى في العناية الفائقة منذ أكثر من شهرين جراء اصابتها بفيروس كورونا وما تبعه من تداعيات صحية طالت رئتيها.

ولم تهدأ كل من النجمتين ايمي ودنيا سمير غانم من مواصلة الدعاء لوالدتهما عبر حساباتهما على السوشيال ميديا ونشر صورهما معاً الى جانب الترحم على والدهما الراحل سمير غانم الذي قضى جراء تداعيات فيروس كورونا.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ما تزال غير مستقرة منذ أن دخلت المستشفى قبل ما يقرب من شهرين، وقد علق الفنان المصري عمرو وهبة على تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز قبل يومين وقال: "صباح الفل.. مش بحب اتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار، بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر خالص"، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد أحد المصادر الطبية المسؤولة بمصر، على أن الفنانة المصرية تقترب من التماثل للشفاء، بالرغم من حاجتها إلى جلسات الأكسجين باستمرار.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد مرت بفترة قاسية وحالة قلق كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين بعد دخول والدتها الى المستشفى حيث أجرت عملية جراحية خطيرة عبارة عن إزالة ورم خبيث، فطالبت هنا الزاهد الجمهور بتكثيف الدعاء لها، قائلة "أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير، اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام".

واستمرت تدوينات هنا الزاهد في الدعاء لوالدتها الى أن احتفلت بخروجها من المستشفى وطمأنت الجمهور قبل يومين على حالتها الصحية، كاشفة عن تطورات وضعها، فكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها على إنستجرام، قائلة "شكرا كل الناس اللى كلمتني وزارتنا واللي بعتولي، الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج فى البيت، الحمد لله رب العالمين".