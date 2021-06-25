ظهور مبهج للسيدة فيروز مع ابنتها ريما الرحباني.. شاهدوا أحدث صورهما

السيدة فيروز، النجمة اللبنانية الشهيرة التي حرصت على الابتعاد عن الأضواء مؤخرًا، وبات ظهورها نادرًا في وسائل الإعلام، انتشرت لها صورة جديدة قبل قليل ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

أحدث ظهور للسيدة فيروز

ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز كشفت مؤخرًا عن صورة جديدة تجمعها بوالدتها، ونشرتها عبر حسابها على فيسبوك وعلقت عليها بقولها: "سيلفي والماضي خلفي"، وظهرت السيدة فيروز بجانب ابنتها ويبدو أنها بصحة جيدة.

فيروز حديث الجمهور بعد صورتها الجديدة مع ابنتها

ولاقت الصورة الجديدة التي ترصد أحدث ظهور لفيروز، إعجاب قطاع كبير من عشاقها الذين عبروا عن مدى سعادتهم لرؤيتها بعد غيابها لفترة طويلة، منذ أن تم تكريمها في شهر سبتمبر من العام الماضي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ظهور السيدة فيروز مساء اليوم، من خلال حساب ابنتها على فيسبوك، تزامنًا مع التكريم الذي تسلمته ريما الرحباني مؤخرًا احتفالًا بذكرى مرور 35 عامًا على وفاة والدها الراحل عاصي الرحباني، وبمناسبة عيد الموسيقى أيضًا.

وشاركت ريما الرحباني صورا لها مؤخرًا، توضح لحظات استلام لوحة تذكارية لإصدار شركة ليبان بوست للبريد طابعا للأخوين الرحباني، وقالت في تعليقها على الصور: بمناسبة ذكرى رحيل عاصي الرحباني الخامسة والثلاثين وعيد الموسيقى، أصدرت ليبان بوست طابع تذكاري للأخوين رحباني.. السيد خليل شبير يسلّم ريما رحباني اللوحة التذكارية للإصدار".

وأضافت في تعليقها على صورة أخرى: "وهون السيد خليل شبير يسلّم ريما رحباني اللوحة التذكارية لطابع فيروز اللي سبق وأصدرتو ليبان بوست

السيدة فيروز وفيروس كورونا

الجدير بالذكر أن سادت حالة من القلق بين جمهور فيروز في شهر فبراير الماضي، بعد تداول شائعات حول تواجدها في العزل الصحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتداول أيضًا البعض رسائل ونصوص منسوبة إلى الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان وابنتها ريما رحباني، تفيد بظهور أعراض خفيفة عليها، وتواجدها في العزل المنزلي بعد إصابتها بالفيروس.

إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية قد حسمت الجدل حول إصابة فيروز بفيروس كورونا، ونفت في بيان رسمي وقتها، صحة البيانات المنسوبة إليها حول تأكيد إصابة فيروز بفيروس كورونا، وكذلك نفت تصريحات وزير الصحة وريما رحباني حول الحالة الصحية لفيروز، وذكرت إنها لم تتطرق لهذا الأمر من الأساس.