النجوم في حفل افتتاح مهرجان أسوان وأول مشاركة فنية لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدها .. بالفيديو والصور

أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة، بحضور عدد من نجوم الفن مثل إلهام شاهين وصفية العمري، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

النجوم في مهرجان أسوان

وشهد الحفل الذي أقيم على ضفاف النيل بأحد الفنادق الشهيرة بأسوان، تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وغيرهم.

وحرص عدد من الحضور على نشر العديد من اللقطات التي توثق أجواء حفل الافتتاح، حيث نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على انستجرام، والتي ظهر فيها كل من إلهام شاهين وصفية العمري وأحمد وفيق وشريف رمزي وباسم سمرة وريم البارودي ودينا وهنا شيحة وأحمد مجدي وساندرا نشأت وصبري فواز وغيرهم.

دنيا سمير غانم في مهرجان أسوان

الفنانة دنيا سمير غانم، غابت عن حفل افتتاح المهرجان، حيث كان من المقرر تكريمها إلا أنها اعتذرت عن الحضور نظرًا للظروف التي تمر بها أسرتها، بعد وفاة والدها الراحل سمير غانم، ومرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ومكوثها في المستشفى منذ حوالي شهرين.

إلا أن الفنانة المصرية حرصت على الظهور ضمن الحفل من خلال مقطع فيديو مصور مسبقًا ووجهت الشكر من خلاله لإدارة المهرجان على تكريمها، وعبرت عن مدى حزنها لعدم قدرتها على الحضور بسبب الظروف التي تمر بها الأسرة، وقالت: "بشكر مهرجان أسوان وبعتذر عن عدم حضوري لظروف كلكم عارفينها لكن انا موجودة مع ماما في المستشفى ومش بقدر أسيبها".

وأضافت: "بشكر كل حد وقف جنبنا في الظروف الصعبة دي لأن دعائكم أكتر حاجة قوتنا.. بشكركم من قلبي وربنا يخليكم ليا، وبهدي التكريم دا لأغلى اتنين في حياتي.. بابا وماما".

تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان

الجدير بالذكر أن المخرجة نجوى نجار تترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والمخرج والمنتج شريف مندور.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة، والفنان أحمد مجدي، والمنتج هشام سليمان، فيما تترأس الفنانة صفية العمري لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان.

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها على مدى العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوى محمد على والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود.