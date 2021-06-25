تامر حسني يشعل حفله بالرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور .. فيديو وصور

تامر حسني النجم المصري، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من جمهوره، وبمشاركة DJ Panda، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه

تفاصيل حفل تامر حسني وDJ Panda

وبدأت فقرات الحفل الذي أقيم في فندق فور سيزونز الرياض، بفقرة موسيقية مع DJ Panda الذي تفاعل معه عدد كبير من الحضور، ثم صعد الفنان المصري تامر حسني إلى خشبة المسرح وقدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة.

ومن بين الأغاني التي قدمها تامر حسني "حلو المكان، يا بنت الإيه، حلم سنين، مايحرمنيش منك، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

الجمهور يتفاعل مع تامر حسني

وتفاعل الجمهور مع أغاني تامر حسني، وحرص الحساب الرسمي لشركة روتانا على تويتر، على نشر مقاطع مصورة من الحفل، كما حرص عدد من الحضور على نشر بعض اللقطات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر حسني وفيلم مش أنا

ويأتي حفل تامر حسني تزامنًا مع النجاح الكبير الذي يحظى به فيلمه الجديد "مش أنا" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور العرض، وكان العرض الخاص للفيلم قد شهد حضور جمع كبير من النجوم من بينهم الفنان تامر فرج وزوجته، والفنان علي ربيع، وأوس أوس، وحمدي الميرغني ،والمطرب سامو زين، والمخرج أحمد صقر، والإعلامية بسمة وهبة وغيرهم، والعمل من بطولة كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

الجدير بالذكر أن شركة روتانا كانت قد كشفت عن حفل آخر يجمع ثلاثة من أبرز نجوم الغناء وهم المطرب عبد الله الرويشد والفنانة داليا مبارك والفنان فهد الكبيسي، وسوف يتم إقامة الحفل غدًا الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري أيضًا، وذلك في فندق فور سيزونز الرياض