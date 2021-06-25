أداء ملفت لـ شريهان بمسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"..شاهدوا كيف ظهرت في قفص الاتهام

شريهان الفنانة المصرية مازالت حريصة على تشويق الجمهور بعودتها إلى الساحة الفنية من خلال مسرحية "كوكو شانيل" التي من المقرر عرضها قريبًا عبر منصة شاهد.

برومو جديد لمسرحية "كوكو شانيل"

منصة شاهد كشفت قبل ساعات عن برومو ترويجي جديد لمسرحية "كوكو شانيل"، وظهرت فيه النجمة المصرية شريهان وهي تؤدي بعض الاستعراضات بشعر قصير على غير عادتها، حيث اشتهرت منذ ظهورها بشعرها الأسود الطويل.

شريهان في قفص الاتهام في أحدث بروموهات "كوكو شانيل"

كما ظهرت في بعض المشاهد وهي تقف في قفص الاتهام وتدافع عن نفسها في أحد القضايا التي تورطت فيها الشخصية التي تجسدها وهي "كوكو شانيل"، ولاقى البرومو الترويجي للمسرحية المنتظرة تفاعل كبير من قبل محبي النجمة المصرية الذين عبروا عن مدى إعجابهم بالبرومو وتشوقهم لمتابعة المسرحية فور عرضها.

ولم تكشف منصة شاهد حتى الآن عن الموعد النهائي لعرض مسرحية شريهان "كوكو شانيل"، إلا أن الجمهور اعتبر الكشف عن بروموهات جديدة من العمل باستمرار، بمثابة إعلان عن مدى قرب عرض المسرحية المنتظرة.

عودة شريهان للتمثيل

وكانت شريهان قد أعلنت عودتها للفن والأضواء منذ سنوات في حفل كبير، إلا أنها تراجعت لتعلن تقديم مشروع مسرحي جديد مع شركة العدل جروب يقضي بإنتاج ما يقارب من 13 عرضا مسرحيا مع عدد من الكتاب والمخرجين، لكن المشروع لم ينفذ أيضاً وأعلنت الشركة المنتجة منذ عامين عن الاستقرار على 6 مسرحيات فقط، قبل أن يتردد أنها صورت 4 مسرحيات فقط، حول شخصيات نسائية مؤثرة تاريخياً، وعلى رأسها عرض مسرحي عن "كوكو شانيل" أيقونة الموضة الذي سيعرض على شاهد قريبًا.

وانتظر الجمهور عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية، بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية قدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق شاهد VIP.