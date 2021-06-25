شيرين عبد الوهاب تهنئ بلقيس على أغنيتها الجديدة والأخيرة ترد: "انتهى دوت الخليج آه يا ليل بتاعتي"

بلقيس فتحي النجمة اليمنية مازالت تحتفل بنجاح كليب أغنيتها الجديدة "انتهى" التي تصدرت تريند يوتيوب ومنصات الإستماع عربياً وعالمياً، وحرصت على الرد على تهاني جمهورها وزملائها لها.

شيرين عبد الوهاب تهنئ بلقيس على أغنيتها

الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت من أوائل النجوم الذين حرصوا على تهنئة بلقيس بأغنيتها الجديدة "انتهى" والتي شبهتها بأنها سوف تكون علامة مميزة في مشوار زميلتها مثلما كانت أغنية "أه يا ليل" علامة مهمة في مشوار شيرين.

بلقيس ترد على شيرين برسالة محبة

وكتبت شيرين عبد الوهاب: "الله عليكي يا BeBe.. دي آه يا ليل بتاعتك، مبروك.. أنا بيك من غيرك مش فارقة، قدامك اهو لسة بغني"، من جانبها حرصت بلقيس على الرد على إشادة زميلتها شيرين، فكتبت: "انتي أستاذة فن وانا بتعلم منك، وفعلا انتهى دوت الخليج اه يا ليل بتاعتي يا قمر يا سكر ياللي وحشتيني".

ولاقت حالة الإشادة المتبادلة بين النجمتين شيرين عبد الوهاب وبلقيس فتحي، إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم كذلك بأغنية انتهى وبحالة المحبة والود بينهما.

معلومات عن كليب "انتهى"

وكانت الفنانة بلقيس قد كشفت مؤخرًا كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "انتهى"، التي طرحتها مؤخراً على يوتيوب، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينج" إن فكرة الأغنية كصورة وصوت تعتقد إنها مختلفة تماماً عن النمطية السائد في منطقة الخليج في الأغنيات، وعلقت على الجدل حول كلمات الأغنية وقالت إن الأغنية تمس حياتها الشخصية، وأن أي شخص لا يقدر المرأة في أي ظروف لا بد أن ينتهي من حياتها.

وأضافت بلقيس في تصريحاتها إنها تريد أن توصل هذه الرسالة إلى النساء من خلال أغنيتها، وأنها ترى صديقاتها والنساء حولها يشعرن بمعاناة وهي دورها أن تنقل هذه المعاناة في فنها، وتزيد من قوة النساء وتبرز قيمتها وأهميتها، وأشارت بلقيس إلى أنها لا تحب المرأة الضعيفة وإنها قوية لأنها تغني مثل هذه الكلمات والمعاني، واختتمت تصريحاتها قائلة إن جميع النساء قويات ولكنهن في حاجة إلى الرعاية والتوجيه فقط.

وتعتبر أغنية "انتهى" دوت الخليج العمل الرابع من ألبوم بلقيس 2021 "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، وطرحت اليوم الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى"، وشوقت بلقيس الجمهور لبقية أغاني الألبوم في الفترة المقبلة.