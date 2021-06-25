فيديو عبد المجيد عبد الله يعلن موعد طرح ألبومه الجديد ويكشف أسماء أغنياته

عبد المجيد عبد الله النجم السعودي الكبير أعلن أخيرًا عن موعد طرح ألبومه المقبل بعد غياب طويل له عن إطلاق الألبومات منذ عام 2014، حيث كشف أنه من المنتظر أن يتم طرح الألبوم تزامنًا مع عيد الأضحى المقبل.

تفاصيل وموعد طرح ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد

عبد المجيد عبد الله أكد في فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لشركة روتانا على تويتر، أنه انتهى من تصوير البوسترات الترويجية للألبوم الجديد وأن الألبوم بات في مرحلته النهائية، وشوق الجمهور لعودته مجددًا وألبومه المنتظر بعد غياب استمر حوالي 7 أعوام.

أبرز أسماء أغاني ألبوم عبد المجيد عبد الله

عبد المجيد عبد الله كشف كذلك عن أن الألبوم مكون من 21 أغنية مختلفة وذكر أساميها وفريق عمل كل أغنية في تدوينة أخرى، والأغاني التي سوف يقدمها النجم السعودي الكبير في الألبوم دوت الخليج "عالم موازي وسامح الله ويابن الاوادم ولا تعاتب وأول حكايتنا ومشكور وغصون الشجر وإبك عني وملل حبك وتهددني ومع السلامة وحالي وأنت فاهم ويوم مر اسمي واعتذرلك ولا زعلت ومن متى ويا صبر ومثل ما كان ولمحته وابكتبله".

ويتعاون عبد المجيد عبد الله مع مجموعة كبيرة من الكتاب ومن بينهم فهد المساعد وتركي وحسن عبد العزيز وأحمد الصانع وسعود البابطين وغيرهم، كما يتعاون مع عدد من أشهر الملحنين منهم طارق محمد وياسر بو علي ومبهم وغيرهم

سبب تأجيل ألبوم عبد المجيد عبد الله مسبقًا

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد تحدث مؤخراً عن أسباب تأجيل ألبومه الجديد، وقال في تصريحاته الأخيرة إنه يعمل في الألبوم منذ فترة طويلة، لكنه يحاول طوال الوقت أن ينتقي أغانيه بحذر، وأن يقدم للجمهور "توليفة مضبوطة" بحسب قوله، موضحًا أنه يسجل أغانيه وإذا لم تنل إعجابه بعد التسجيل، يقوم بإعادة تسجيلها أو حتى توزيع الأغنية من جديد إذا لزم الأمر، حتى تخرج الأغاني بأفضل شكل ممكن.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبد الله قد أطلق خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية منفردة بالتعاون مع شركة روتانا منها أغنية "هانت عليك" وهي من كلمات رحاب، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، كما أطلق أغنية "ما كان هذا حب"، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، وكانت آخر أعماله في أغنية "الشتاء حولك" والتي طرحها للترويج للسياحة في المملكة السعودية في موسم الشتاء.

