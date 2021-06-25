أول تعليق من نانسي عجرم حول طلبها للتحقيق في قضية زوجها:"حضرت بصفتي شاهدة للوصول للحكم العادل"

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية علقت على استدعاء المحكمة لها كشاهدة في قضية زوجها فادي الهاشم ومقتل رجل اقتحم منزلهما في شهر يناير 2020.

نانسي عجرم تعلق على استدعائها كشاهدة في قضية زوجها

نانسي عجرم علقت على الأمر عبر حسابها على تويتر وقالت في تغريدة: "لم أغِب و لن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة و بطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار".

ونالت تغريدة نانسي عجرم تفاعل عدد كبير من أصدقائها ومتابعيها، الذين أشادوا بفكرة توضيحها لما كان يتم تداوله مؤخرًا، وذلك منعًا لإثارة الجدل والأنباء المغلوطة.

سبب استدعاء نانسي عجرم للتحقيقات

ومؤخرًا انتشرت عدة أنباء حول استدعاء المحكمة للفنانة نانسي عجرم في قضية زوجها فادي الهاشم، واتهامه بمقتل شاب اقتحم منزلهما في العام الماضي، قبل أن تتضح تفاصيل جديدة حول أن فادي الهاشم هو من طلب استدعاء زوجته كشاهدة على ما حدث والتوسع في التحقيقات، من أجل إثبات أن إطلاق النار لم يكن خيارًا.

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم بدأت مؤخرًا في الترويج لألبومها الجديد "نانسي 10" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت البرومو الرسمي للألبوم، وظهرت نانسي في البرومو وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد، قبل أن تبدأ طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد على قناتها بيوتيوب.

أحدث نشاطات نانسي عجرم الفنية

وطرحت نانسي عجرم أولى أغاني ألبومها المنتظر بعنوان "حبك بيقوي"، وحققت نسبة استماع عالية على يوتيوب، وذلك قبل أن تطرح الأغنية الثانية من الألبوم باللهجة اللبنانية بعنوان "مشكلتك الوحيدي"، وكشفت عن الأغنية الثالثة باللهجة المصرية بعنوان "جاية معاك".

وكانت نانسي قد أحيت حفلًا غنائيًا مؤخرًا في القاهرة، وبدت في مقاطع الفيديو المتداولة لها بصوت مرهق قليلاً أثناء غنائها على المسرح، وحرصت على تقديم اعتذارها للجمهور وإيضاح سبب التغيير بصوتها حيث قطعت احدى اغنياتها لتقول لهم: "بعتذر اذا عم تسمعوا شوي صوتي مغيّر لأنني "مكربة" (مصابة بالرشح)، ومازحتهم قائلة: "بس ما معي كورونا" في تأكيد منها عدم إصابتها بكورونا منعاً للتأويلات جراء الإرهاق بصوتها.

