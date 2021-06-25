حلا شيحة تظهر بالحجاب مع عائلتها:أخيرا لقيت التوازن وفيلم "مش أنا" لا يعبر عني

حلا شيحة وضحت في رسالة جديدة لها عن التغيرات التي حدثت في حياتها، وموقفها كذلك من عدم حضور العرض الخاص لفيلم "مش أنا" الذي جمعها مع الفنان تامر حسني، والذي بدأ عرضه في قاعات السينما بداية من أمس الخميس.

حلا شيحة: "أريد أن أصبح قدوة لأولادي"

حلا شيحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع زوجها معز مسعود وكذلك ابنائها، الصورة ظهرت من خلالها الفنانة حلا شيحة وهي تضع غطاء للرأس، مما يشير إلى احتمالية ارتداء الفنانة المصرية للحجاب مرة أخرى، حلا شيحة أكدت في تعليقها على الصورة التي نشرتها مع ابنائها أنها ترغب في أن تعيش حياتها بالشكل الأفضل بالنسبة لها والذي تشعر من خلاله بمدى صدقها مع نفسها وأن تكون قدوة لاولادها فكتبت النجمة المصرية: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي".

هل تبرأت حلا شيحة من فيلمها مع تامر حسني ؟

حلا شيحة تحدثت عن التوازن الذي بدأت تشعر به منذ ارتباطها من معز مسعود، وأكدت أنها سعيدة بكونها استطاعت أن تجد هذا التوازن النفسي، كما أشارت لفيلم "مش أنا" والذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني والذي غابت عن عرضه الخاص في الأيام الماضية، حيث أوضحت أن سبب عدم طرح الفيلم في قاعات السينما لفترة طويلة نتيجة أزمة كورونا جعل اشياء كثيرة تتغير، وأكدت أن ظروفها وحياتها دوت الخليج أيضا قد تغيرت حيث وصفت موقفها من الفيلم قائلة: "الفيلم فعلا بقا مش أنا"، كما تمنت التوفيق لجميع زملائها في العمل.

فكتبت حلا شيحة: "بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا ، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من أكتر من سنة ونصف وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبأتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة"، وقد اعتبر البعض أن رسالة حلا شيحة قد تكون تلميحا لاعتزالها الفن من جديد.

رسائل حلا شيحة تثير الجدل بعد زواجها من معز مسعود

حلا شيحة قد نشرت منذ أيام على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للإعلامي مصطفى الآغا يتحدث فيه عن الحب ويقدم نصائح لمشاهديه حول كيفية اختيار رفيق الحياة، مؤكدا أن الحب ليس الشيء الوحيد الذي يجب البحث عنه، حلا شيحة رغبت من خلال هذا الفيديو أن تعبر عن حبها لزوجها معز مسعود، وأن تشير إليه مؤكدة أن ما كانت تبحث عنه قد وجدته، فكتبت حلا شيحة كلمة "أحبك" لزوجها الذي بادلها كذلك نفس الشعور وأعاد نشر الفيديو وعلق عليه فكتب: "انت حبيبتي".

حلا شيحة خلال الأسابيع الماضية تسببت في إثارة التساؤلات وتحديدا بعدما قررت حذف عدد من الصور التي كانت قد شاركتها مسبقًا عبر حسابها على "انستجرام"، ومن بينها بعض الصور التي التقطت لها خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي. ولم تكتف حلا شيحة بحذف صورها بمهرجان الجونة فقط، إلا أنها حذفت كذلك صورها من كواليس فيلم "مش أنا" الذي قامت بتصويره مع الفنان تامر حسني قبل أشهر طويلة من زواجها، حيث كانت حلا قد عبرت وقت تصوير العمل عن سعادتها بمشاركة تامر في عمل سينمائي عقب عودتها للتمثيل.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي على "انستجرام" لكل من الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود