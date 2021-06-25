مي العيدان عن مرض انتصار الشراح :"حالتها تدهورت بسبب رفضها العلاج في الخارج"

مي العيدان كشفت عن التطورات الصحية للفنانة انتصار الشراح التي تتواجد في المستشفى منذ أسابيع طويلة، وذلك بعدما رفضت مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية قبول نقل الفنانة الكويتية إليها من أجل العلاج.

حالة انتصار الشراح المتدهورة سبب رفض مستشفى أمريكية علاجها

مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت فيها عن سبب رفض مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية لنقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إليها من أجل تلقي العلاج، حيث أوضحت الإعلامية الكويتية أن سبب الرفض نتيجة تأخر الحالة الصحية لانتصار الشراح، كما أكدت مي العيدان أن منذ أشهر قليلة كان في إمكان الفنانة الكويتية أن تنقل للعلاج في الخارج قبل تدهور حالتها، لكنها رفضت رغم تحذير الأطباء لها.

فكتبت مي العيدان: "المستشفى في امريكا رفضت استقبال انتصار الشراح بسبب تأخر حالتها الصحية، المكتب الصحي بالكويت فقط نقل الرفض،وحابه أوضح شغله مهمه قبل أقل من سنة طلع لها علاج بالخارج وانتصار الشراح دوت الخليج اللي رفضت تروح تسافر وتعالج مع أن الدكاتره نبهوا أن خلال شهرين إذا ما سافرت وتعالجت راح تدخل بمرحلة خطرة".

مي العيدان: انتصار الشراح أصرت على عدم نقلها للعلاج في الخارج

مي العيدان أكدت أيضا أن واقعة رفض انتصار الشراح للعلاج في الخارج تشهد عليها دوت الخليج ومجموعة من النجوم من بينهم الفنانة سعاد عبدالله، وكذلك الإعلامية فجر السعيد، وأكدت أن انتصار الشراح أصرت على موقفها بعدم السفر، مما نتج عنه تأخر في وضعها الصحي ورفض المستشفى الأمريكية قبول حالتها، وأن هذا يحدث في جميع المستشفيات حتى بالكويت.

فكتبت: "انتصار الشراح شاهده على كلامي وما تنكره والإعلامية فجر السعيد شاهده والفنانة سعاد عبدالله شاهده، وانتصار ظلت معانده ماتبي تسافر فاتخيلوا كل هالفتره طبيعي لما الانسان يرفض العلاج طول هذا الوقت طبيعي يدخل مرحلة خطوره وطبيعي ان المستشفى في امريكا ترفض استقباله، يخافون او ماعندهم علاجه لان الحالة الصحية تأخرت حتى بالكويت في حالات خطره المستشفيات الخاصة ترفض علاجهم واستقبالهم".

عرض ملف حالة انتصار الشراح على أكثر من مستشفى خارج الكويت

مي العيدان أشارت كذلك إلى عدم اليأس من محاولات سفر الفنانة انتصار الشراح للخارج، حيث بدأ إعداد ملفها الصحي لعرضه من جديد على أكثر من مستشفى حول العالم، ووجهت مي العيدان نصيحة لمتابعيها بعدم التأخر في أي قرار يخص العلاج حتى لا يتسبب هذا التأخر في أزمة صحية فكتتب: "عموما راح يتم مراسلة اكثر من مستشفى أخرى بالعالم وتسافر وتتعالج وترجع بالسلامة، الله يشافي انتصار الشراح ويشافى كل مرضى المسلمين" .

وأضافت: "نصيحة اخواني أي احد لا سمح الله يمرض والإنسان معرض طول ماهو عايش للمرض لا يتردد و ياجل ويتأخر بالعلاج لان التأخر بالعلاج معناه بالمقابل الصعوبة بالشفاء المستشفيات و الدكاتره بالعالم مو سحره الشافي هو الله، لكن الدكتور والمستشفى سبب فلا تترددون . . ادعولها الله يشافيها في هذا الفجر".

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح نقلت إلى المستشفى على إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامية مي العيدان على "انستجرام" و"تويتر".